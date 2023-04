Qué pasa con la causa de Siglo XXI y las empresas estafadas

(ADN). – La causa por estafa de la firma Siglo XXI, en el cobro de servicios, tasas e impuestos, tomó un giro inesperado por la acción del fiscal Guillermo González Sacco, quien redujo el monto de la causa por defraudación a la empresa EdERSA de 147.800.000 pesos a 30.000.000 millones, que causó sorpresa en medios judiciales que podría terminar en una probation a los imputados.

Según la causa, entre 2019 y 2021 -época de Pandemia-, los acusados Leticia Gloria Aliberti -presidenta- y Horacio Ferrarino -resposable operativo- cobraron facturas de los diversos entes y no realizaron las rendiciones pertinentes. La defraudación, según la formulación de cargos que realizó en marzo de 2022 el fiscal Guillermo González Sacco, ascendía a una cifra cercana a los 170 millones de pesos, donde, por ejemplo, la distribuidora de energía, fue afectada la empresa por 147.800.000 de pesos, mientras que Gire SA -empresa que opera bajo la denominación de Rapipago-, fue perjudicada por 16.700.000 pesos; Aguas Rionegrinas, por 2.160.000 pesos y el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro, por 1.044.659 pesos.

La semana pasada, el fiscal González Sacco -con el mismo informe de pruebas- acusó a los dos imputados por una defraudación contra EdERSA no ya de 147.800.000 de pesos, como lo había hecho en un principio, si no por 30.000.000 de pesos, una rebaja que no pasó inadvertida en medios judiciales, empresarias y el mismo ámbito del gobierno, afectado por el caso de ARSA y Desarrollo Humano, con subsidios a pequeños productores de la provincia, en una causa donde no, según se conoció, no hubo una nueva carga probatoria en la reformulación de cargos.