Debate en Diputados por el juicio político a la Corte

La Comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT), comenzó con el análisis de 14 proyectos de pedidos de Juicio Político a los integrantes del máximo tribunal de Justicia.

En el marco de la apertura del período de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la Comisión de Juicio Político dio inicio al debate de los proyectos presentados por legisladoras y legisladores de distintos bloques parlamentarios, así como también de organizaciones de la sociedad civil, contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al respecto, la Titular de la Comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó que “el juicio político no es un juicio penal”. “Se trata de una causal para apartar del cargo a aquellos funcionarios que no se desempeñan bien en la función en que han sido designados”, puntualizó.



En una reunión informativa, además, la diputada comunicó que en el desarrollo de las siguientes reuniones se procederá al análisis de los distintos expedientes, por lo cual se recibirá a los autores de los proyectos; así como también, se analizará el informe de admisibilidad con el fin de evaluar si hay sustento o no para avanzar y abrir la etapa sumaria.



Cabe mencionar que Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda son los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Desde la Coalición Cívica, el vicepresidente primero de la Comisión, diputado Juan Manuel López, propuso invitar a juristas y representantes de la sociedad civil para analizar los informes de admisibilidad, al tiempo que expresó: “Queremos separación de poderes y vamos a defender la independencia del Poder Judicial”.



Luego, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que “estamos ante una situación de gravedad institucional extrema”, y en ese sentido consideró: “Tenemos que dar todos los debates políticos en función de las distintas miradas”.



A su turno, desde Identidad Bonaerense, el diputado Alejandro Rodríguez, manifestó su postura en contra del Juicio político y cuestionó “el embate político respecto a la ampliación de los miembros de la Corte Suprema”.



Desde el PTS – Frente de izquierda y de trabajadores – Unidad, la diputada Myriam Bregman aseveró que “hay grandes motivos para cuestionar esta Corte”, aunque se refirió al dilema de saber “cuando el pedido de juicio político es un ataque a las instituciones o cuándo es un acto de Justicia”.



Por su parte, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau aclaró que no se trata de “un juicio a la Corte, sino a sus 4 miembros”.



Luego, la diputada Ana Carrizo (Evolución Radical) se manifestó “a favor de los juicios políticos”, pero remarcó: “Debe haber consenso partidario”.



En otro sentido, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) manifestó: “Están atacando a la Constitución Nacional, a la Justicia y a la división de poderes”, al tiempo que su par Fabio Quetglas (UCR) se refirió a la necesidad de “mejorar la calidad de la Justicia”, aunque consideró: “Éste no es el medio idóneo para mejorarla”.