Apoyo de la UCR viedmense al reclamo de jubilados

(ADN). – «La actitud de las autoridades legislativas de Juntos Somos Río Negro habla a las claras de la falta de compromiso con el sector pasivo y desnuda el perverso accionar del Gobierno provincial frente a este y todos los reclamos de cualquier sector de la sociedad», señaló en un comunicado la mesa directiva del comité Viedma de la UCR.

A su vez, su presidenta Genoveva Molinari, dijo que «este gobierno no escucha, no atiende, no dialoga, no resuelve», al tiempo que se denunció «el destrato al que han sido sometidos».

Organizaciones de jubilados y jubiladas se manifestaron ayer frente a la Legislatura y según se informó, con el propósito de presentar a los parlamentarios una serie de reclamos relacionados con el salario, los injustos descuentos por zona austral y la inseguridad, sin que pudieran alcanzar este objetivo ya que no fueron recibidos y se les impidió el ingreso al parlamento, cuando sesionaba la Legislatura.

«El grupo se hizo presente con el objetivo de ser escuchados en sus reclamos, y muy lejos de ello, se les impidió la entrada con la Policía, al extremo de apostar efectivos con chalecos antibalas», expresaron los jubilados y «ante esta situación, el comité capital hizo las averiguaciones correspondientes y recriminó la conducta expresada», se explicó en un comunicado del radicalismo viedmense.