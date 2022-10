¿Por qué el sorismo armaría un partido vecinal en Roca?

(ADN). – El sorismo siente que fueron inocuas las jugadas internas para bajar al doñatismo de la conducción del partido y no le gusta, frente a las próximas elecciones, depender de las estrategias que fije el PJ conducido por Sergio Hernández y entonces comenzó a juntar avales para constituir una herramienta electoral que le permita independencia y al mismo tiempo seguir con el control del municipio roquense, con la reelección de María Emilia Soria.

La tarea no es difícil, la estructura municipal domina el territorio y, a pesar que perdió como aliado electoral al Movimiento de Apertura Democrática (MAD), no le faltan estrategias.

Refugiarse en el pago chico es una alternativa y protege hacia el futuro, al tiempo que permite contar con una dote que se valorice al momento de negociar dentro del PJ, para los tiempos electorales del 2023.

Esta maniobra del sorismo no pasó inadvertida a la dirigencia del justicialismo provincial, que no tomó por sorpresa esta posibilidad del partido vecinal, en tanto entienden que no es nuevo este camino independentista, por parte del sorismo, que hoy no tiene control sobre el partido.

La conformación de un partido vecinal en Roca obliga a la conducción del PJ a trabajar para que el peronismo tenga su candidato, porque se analiza que no puede ser que el justicialismo no presente un postulante a disputar electoralmente el municipio de General Roca.