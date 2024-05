Doñate contra la Ley Bases de Milei: «yo no voy a negociar»

(ADN).- «Yo no voy a negociar. No voy a ser carne de cañón, parte de esa entrega que solo nos encamina a una tragedia social sin precedentes”. Así, el senador Martín Doñate (Unión por la Patria) ratificó su rechazo a la Ley Bases que se está tratando en estos días en la Cámara Alta.

El dirigente estuvo en la provincia y se reunió con trabajadores del Correo Argentino, de ANSES y PAMI de las localidades de Cervantes, Chichinales e Ingeniero Huergo. También se reunió con los intendentes Lucas González de Chichinales, Albino Garrone de Godoy y las intendentas Silvia Penilla de Huergo, Claudia Montanaro de Cervantes y concejales de las localidades del Alto Valle Este y Centro.

Acompañado de los legisladores Ana Marks y Leandro García, también mantuvo encuentros con representantes de la Cámara de Comercio del Alto Valle y con Centros de jubilados de la región. Coincidieron en que el plan de gobierno que lleva adelante Milei sólo trae desidia y destrucción y plantearon la problemática de los tarifazos y la caída del consumo grave que sufre la región.

El Senador rionegrino escuchó y se solidarizó con los jubilados y jubiladas del PAMI, las y los trabajadores del Correo Argentino y del ANSES tras el cierre de varias de las oficinas. Recibió reclamos que llevará al Congreso de la nación.

“Este desmantelamiento del Estado no solo afecta la prestación de servicios esenciales para miles y miles de vecinos y vecinas de nuestras localidades, sino que decenas de familias se quedan sin un ingreso. No tienen idea y tampoco tienen sensibilidad social”.

Señaló que “estás acciones junto a las medidas de los últimos cinco meses solo profundizan el parate de la economía. La situación que está viviendo el sector del comercio en la provincia es terrible, preocupante y angustiante para miles de familias”.

En el marco del encuentro con jubilados y jubiladas de la provincia, Doñate remarcó que “el recorte en jubilaciones explica casi el 50% de ajuste de Milei. Es criminal pensar que nuestros adultos mayores sean los más perjudicados por este gobierno que lejos de buscar algún beneficio para la sociedad, solo pretende garantizar el saqueo y la timba financiera de grupos económicos externos. La pretendida Ley Bases que se está tratando en el Senado, tiene la finalidad de garantizar esas dos cuestiones: el saqueo y los beneficios económicos de grupos concentrados”.

Para finalizar Doñate sostuvo que “hay un evidente desguace del federalismo de nuestro país. Bueno, Rio Negro es parte de ese federalismo. El recorte de recursos a la provincia alcanzó 50 mil millones de coparticipación en 4 meses de gestión: 1200 millones de pesos del fondo de incentivo docente que debería llegan a la provincia por Ley para mejorar los salarios de los trabajadores de la educación pública; el 60% de los subsidios para las tarifas del transporte público y que garantizan el traslado y la conectividad de nuestra provincia. Significa que esté parada la obra pública, que afecta no solo a los miles de puestos de trabajo del sector, sino el parate de obras de enorme impacto para la provincia. Yo no voy a negociar. No voy a ser carne de cañón parte de esa entrega que solo nos encamina a una tragedia social sin precedentes”.

“Sigo apostando a los acuerdos amplios, con los distintos sectores de la política y con actores estratégicos de nuestra Provincia. Debemos hacer un pacto social, económico, institucional, para delinear los grandes ejes para los próximos 50 años, y después incluso disputar electoralmente para ver qué sector político puede llevar adelante esa agenda, pero es fundamental trabajar conjuntamente con un horizonte de crecimiento para Río Negro”, sentenció el senador.