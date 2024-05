Los ajustes en la provincia «no todos son de Milei»

(Por Mario Ernesto Sabbatella*). – El Gobierno que encabeza el anarcolibertario Javier Milei ha venido aplicando a los argentinos un fuerte ajuste que promocionó en campaña que sería pagado por la casta política, pero que como siempre ha ocurrido en nuestra patria terminan siendo soportados por la clase media y los sectores más vulnerables.

La provincia de Río Negro, que se queja mediaticamente de dichas acciones mileistas, no sólo que viene acompañando esas decisiones nacionales en el Congreso sino que se prepara para realizar las propias como es el pretendido cobro de peaje en la Ruta Provincial 1 por el que tendríamos que pagar para transitar de Viedma a el Cóndor y La Loberia, afectando no sólo a vecinos que habitan esos núcleos poblacionales viedmenses y transitan diariamente desde allí a sus lugares de trabajo en el centro de la ciudad, si no que también resienten el turismo, fundamentalmente el de fin de semana el que ya viene averiado con los extraordinarios aumentos que permitió el gobierno nacional sobre los combustibles .

Mientras tanto el gobierno de Juntos somos Rionegro y sus aliados del «Gran Acuerdo Rionegrino» se manda un festival de gastos en encuestas y publicidades, que de ajuste no tiene nada.

En tanto a nivel municipal las autoridades viedmenses tampoco se quedan atrás.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Viedma, Martin Lemos, ha expresado su preocupación por el incremento del precio de la luz que hace insostenible que los comercios puedan mantenerse a flote .

De acuerdo a los números realizados por dicha Cámara el incremento promedio, entre enero y abril de este año, fue del 240 por ciento, lo que puede imputarse al ajuste nacional , pero con el silencio cómplice del gobierno rionegrino.

En este ajustazo eléctrico se coló el intendente de Viedma que aprovechó la volada para seguir aumentando la tasa de alumbrado público, la que, en principio pasa desapercibida porque su cobro viene incluido en la factura de luz.

Hace uno días el Municipio de Viedma incrementó dicha tasa en un 152 por ciento para las viviendas y un 182 por ciento para los comercios, el que se suma al que ya habían realizado a fines del año pasado por un 125 por ciento, implicando que el incremento acumulado por la tasa municipal de alumbrado público sea, desde fines del 2023 a la fecha ( unos 5 meses) de un promedio del 500 por ciento.

Los viedmenses en consecuencia, además del excesivo y desproporcionado aumento de la luz (una verdadera locura), deben padecer tambien un durísimo aumento de la tasa municipal de alumbrado público que está muy por encima de la suba del servicio de electricidad domiciliario.

Ya sea por decisiones tomadas en Nación, Provincia o Municipio , el ajuste siempre lo termina pagando el vecino.

Es hora de que se les dé un respiro.

*Presidente del PAR Viedma