En Bariloche piden por costos de luz para usuarios sin gas

(ADN). – El legislador del Frente Renovador Alejandro Ramos Mejía, pidió a la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que los fondos extraordinarios nacionales que llegan a la empresa, se destinen para aliviar el impacto en las facturas de luz para aquellas familias que no poseen gas, a la vez impulsa un proyecto de ley que promueve la modificación del artículo 41 de la ley provincial 2902, con la finalidad de establecer un régimen de subsidios a la tarifa eléctrica para aquellos usuarios que no cuenten con el servicio público de gas natural.

El legislador massista reclamó a la CEB que cumpla con lo establecido por la Ley de Presupuesto Nacional en su artículo 87, que señala que los fondos que se envían de Nación, deben recaer “clara y específicamente sobre los ciudadanos más vulnerables”, para aliviar “el costo de la energía eléctrica”.

Una parte importante de la población de la ciudad andina aún no cuenta con el servicio de gas, lo que encarece la posibilidad de calefacción de un hogar porque la energía eléctrica es mucha más cara, cuando se destina para este fin y Ramos Mejía, pidió dar un alivio en los montos de las facturas de luz, a aquellas familias que no poseen servicio de gas y que por lo tanto no acceden a la segmentación que sí está subsidiada.

“Tenemos que llegar a aquellas familias que no reciben ningún tipo de ayuda para costear la energía, como sí ocurre con el que tiene gas a través de la segmentación. Es decir, el que no tiene gas está peor, y encima debe pagar más cara la luz”, dijo el legislador massista.

“Entiendo que es oportuno acoplar la perspectiva provincial a lo que pide Aristegui”, agregó Ramos Mejía. La norma precitada, establece un régimen de crédito especial de hasta 5 veces la factura media mensual (para periodos fiscales futuros), pudiendo destinarse el mismo a: a) beneficios para los usuarios; b) cancelaciones de obligaciones asumidas con CAMMESA y c) financiamiento de obras de infraestructuras. Situación que permite un amplio y diverso universo de destinatarios.

“Debemos privilegiar a esos sectores, asumir ese compromiso, y evitar que los fondos tengan cualquier otro destino” indicó el legislador.