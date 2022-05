Godoy: pierden documentación en el Juzgado de Paz

(ADN). – El exconcejal del PO de General Enrique Godoy, Gabriel Musa denunció, que desapareció toda la documentación vinculada a la designación de la terna de la suplencia para el Juzgado de Paz de esa localidad.

Se trata de los legajos personales, la Ordenanza del Concejo Deliberante y otros papeles de la terna elegida en 2021.

Musa -quien fue veedor en este proceso- explicó que “elegida la terna y firmada la ordenanza, nuestra secretaria entregó todo en sobre al Correo Argentino para enviar a Viedma, y dicho recibo de envío fue entregado al Tribunal de Cuentas que, según pude saber al consultar a uno de los actuales concejales, no lo encuentran”.

“Ciudadanos de la localidad, cuando aún era concejal me preguntaron qué había pasado con la entrega de los papeles a Viedma, por lo que llamé a Pablo Zille, Inspector de Juzgados de Paz en la capital rionegrina, quién me aseguro que no se había recibido nada relacionado con la terna. Ahora sabemos que los papeles desaparecieron, pero no donde quedaron ni en manos de quién”, dijo Musa.

Destacó que “no se ha iniciado ninguna investigación desde el nuevo Concejo Deliberante, donde conviven el Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro (como en el Tribunal de Cuentas), algo extraño por la gravedad de lo sucedido, y que solo habría decidido eliminar la anterior ordenanza, volviendo sobre sus propios pasos, y convocar a un nuevo concurso, imponiendo nuevas reglas de juego, porque al parecer los requisitos se habrían modificado y aumentado”.

Agregó que “entendemos que debe realizarse una investigación independiente para dar con el sobre con los papeles y a quienes son culpables de su desaparición. Si se abre una nueva convocatoria, debe tenerse en cuenta los 14 postulantes a la terna anterior, y a los nuevos postulantes. La elección debe ser mediante el voto popular, que es lo más democrático y transparente que puede haber, porque hasta aquí las influencias políticas-judiciales han quedado expuestas antes, durante y después de esta elección. Sucede que, de seguirse con estos métodos, los actuales, se elige a puertas cerradas la terna y, si no gusta, los papeles simplemente desaparecen, lo que debe ser repudiado por la comunidad”.