Alta Viedma, ¿nuevo paradigma?

(ADN). – El Concejo Deliberante de Viedma aprobó por unanimidad el proyecto del intendente Pedro Pesatti, que incorpora modificaciones al código urbano y permite construcciones en altura en la costanera sobre la ribera del río, una propuesta que excede a la cuestión urbanística y que propone el acceso a la vivienda en una zona “de privilegio” en la capital rionegrina.

¿Cambiará la morfología (como le gusta decir a los arquitectos) de Viedma con esta nueva normativa urbana? Final abierto.

El camino transitado por el gobierno municipal terminó validando la intención. Participaron todos los sectores involucrados en el tema -y se escucharon las sugerencias- y se involucró al Deliberante. Fue el propio Pesatti quien personalmente explicó el proyecto a Luciano Ruiz, jefe de la bancada del FdT.

El municipio responde ante el desarrollo turístico de la ciudad y la demanda inmobiliaria y propone redefinir sus perfiles en dirección oeste-este redimensionando la costanera y la vista al río, en tanto el código urbano vigente hasta hace una semana ponía límites a estas pretensiones.

La propuesta contiene, además, un perfil social para aumentar el acceso a la costa y la mirada al río «de mayores sectores de la sociedad, preservando el ambiente, y garantizando la convivencia social y de intereses”, como pregonó el Ejecutivo municipal.

Privilegio costero

La apertura de la costanera a lo largo del río, en sus distintas etapas otorgó a esta zona un carácter de “privilegio”, mostrar a través de la construcción de viviendas familiares no sólo el crecimiento y la “modernización” de Viedma, sino también la movilidad social y “vidriera” de éxitos económicos. El escenario del curso de agua y su vegetación marcaba la diferencia. Este proceso se inició a mediados de la década del ´60 y siguió a medida que se extendía la costanera.

Ante la falta de lotes y la demanda del desarrollo inmobiliario surgieron otras zonas residenciales y marcó el fin de aquel paradigma costero. Surgieron barrios como el Don Bosco, construcciones a la vera de la ruta 1 camino a El Cóndor o los barrios privados.

También las familias van mutando y las tradiciones dejan paso a otras expectativas de la nueva prole.

Hoy lo que se podría llamar la costanera tradicional desde 25 de Mayo a Guido- sobre todo en las primeras cuadras- muestra la imagen «de haber sido». Viviendas cerradas, cortinas bajas e incluso vestigios de abandono.

Alta Viedma

Podría afirmarse que esta iniciativa del intendente Pesatti, viene a reparar esta situación con la pretensión de darle una nueva morfología a la zona costera viedmense.

Pero, ¿Que se puede esperar? Hay que decir que sobre la actual costanera se podría dar paso a nuevas inversiones y desarrollo de infraestructura turística. No hay mayor altura en lo que se puede construir, pero sin embargo incorpora dos zonas: una al final de costanera norte y la otra pasando el puente ferrocarretero, que deja en libertad la construcción de torres sobre terrenos de 1000 m2 de dimensión mínima. En estos puntos habría una posible transformación.

La actual costanera tendrá dos zonas definidas a saber, la Zona Residencial Central, desde 25 de Mayo a Guido, donde se podrá construir hasta 15 metros de altura o 16 metros, sin el proyecto comprende locales comerciales en la planta baja, además de guardar criterios de orientación respecto de los conos de sombra, entre otros requisitos.

Es posible observar que en este recorrido costero no hay casi terrenos disponibles, o sea que la inversión inmobiliaria tendría efecto sobre las viviendas actuales, esto sería demolición y uso del espacio.

La otra zona denominada Zona Residencial Turística, comprende a Guido hasta el puente ferrocarretero y 25 de Mayo hasta el fin de la costanera en Alicia Moreau de Justo. Se podrán construir edificios de hasta 18 metros incluidos locales comerciales en planta baja. Quedan comprendidos en esta franja el Club Villa Congreso, con salida a Perito Moreno y el club Náutico, dos temas que también requieren una definición urbana a futuro.

De esta manera, no hay que esperar edificios muchos más altos a los actuales, pero ahora construir no requerirá pedir excepciones al Concejo Deliberante, como ha sucedido, incluso hay que mencionar que el edificio que se está construyendo en Boulevard Ayacucho y costanera, en la zona del barco hundido, tiene una excepción de décadas atrás.

Las Torres

Lo novedoso de la propuesta municipal está dado por el rescate que se hace de dos zonas que marcan tendencias hacia posibles crecimientos futuros de Viedma. Hacia el mar en lo que se conoce como “la quinta de Folino”, pasando el puente ferrocarretero y la otra en lo que fue “la quinta de Scalesi”, río arriba frente a las islas.

La municipalidad sostiene que “la demanda de construcción en altura o edificios en torre, en general está vinculada a la centralidad y a que más cantidad de habitantes, vivan en relación a los servicios. La torre está vinculada y no desaparecerá, sino que cada vez será más parte del paisaje urbano. En consecuencia, el edificio en altura debe ser percibido como un componente importante en la planificación urbana y eso requiere de establecer el equilibrio armónico entre la edificación existente y las nuevas que se vayan a autorizar”.

En la Zona Norte se podrán construir torres, residenciales, hoteles, apart hoteles y restaurantes, pero no estará permitida la habilitación de café concert, confiterías, shows en vivo y salones de fiestas.

Para la Zona Sur está prevista la construcción de torres, hoteles, confiterías, cafés y pubs.

El instrumento para llevar adelante esta iniciativa que se ha denominada Alta Viedma ahora está en vigencia, sólo resta esperar si será la apertura para nuevas construcciones, socializar el acceso a la vivienda frente al río y reafirmar un nuevo perfil turístico viedmense.

Quizás no se deban esperar torres de 20 pisos porque los terrenos ribereños tienen inconvenientes de las napas muy cercanas a la superficie y las construcciones de este tipo requieren una inversión mayor en la fundación de los futuros edificios, lo que no significa que no se puedan desarrollar estos dos nuevos polos urbanos propuestos por el municipio.

También hoy Viedma comienza a delinear una nueva morfología con la complementación de otros proyectos trazados en un eje perpendicular al río, que tiene otro perfil urbanístico a desarrollar, como la zona sur con nuevos loteos que se incorporan a la ciudad.