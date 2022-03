SITRAJUR: se armó un espacio que desafía a Sanhueza

(ADN).- Un sector de trabajadores judiciales armó la lista naranja para enfrentar al oficialismo en la interna del SITRAJUR. Encabezado por Adriana Saber. ex integrante del sindicato, el espacio remite la figura de Eduardo Fernández Novoa e intenta volver a ese formato que dejó huella en el Poder Judicial.

La nueva lista desafía el liderazgo de Emiliano Sanhueza, actual secretario general, aliado al legislador del Frente de Todos, Pablo Barreno.

El gremio judicial va a elecciones en junio. Ese proceso coincide con la renovación de autoridades en la UnTER (docentes) y APEL (legislativos) que se producirán este año también. De acuerdo a los resultados, habrá que ver la continuidad de la Mesa Sindical que es «administrada» por ATE.

“Somos un grupo que estuvimos ya en el sindicato y la gran mayoría son compañeros nuevos que estamos trabajando en una propuesta superadora», indicó Saber en entrevistas radiales.

La dirigente adelantó que uno de los puntos de la propuesta del sector es “la reforma del estatuto», para incorporar la secretaría de género, y temas como la tercera edad y la edad jubilatoria. «No puede ser que gente que trabajó 35 años para la Justicia se vaya y no sea convocado nunca más”.

Por otro lado, dijo que “la idea es tener dialogo con el Superior Tribunal de Justicia que hoy está cortado entre patronal y sindicato. Si no hay diálogo no hay derechos, no se puede cortar el diálogo, ser dialoguista no significa renegar de derechos, se puede dialogar sin violencia ni agravios. Es un punto que hay que rever, la violencia y las faltas de respeto. Creemos que a través del dialogo se pueden conseguir más cosas que a través de la violencia. Nos ha demostrado nuestra patronal que no funciona de esa manera”.

El sector impulsa además la revisión del reglamento. “Un punto que preocupa es el que no permite que los trabajadores se manifiesten en redes sociales, criticando a la justicia, eso atrasa y es el primer punto que vamos a tratar en paritarias”. También anunció que se va a trabajar en el convenio colectivo “porque si hubiera estado firmado esto no hubiera pasado”.