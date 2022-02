“Cristina no apoya la renuncia de Máximo”

(ADN).- El presidente Alberto Fernández aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner no está de acuerdo con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de.

“Hablé el miércoles con Máximo y me contó sus diferencias. Hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que creía que no era necesario, pero me dijo que la había tomado”, explicó en C5N el mandatario sobre la conversación que mantuvo con el diputado bonaerense, que decidió renunciar a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos.

“Inclusive me dijo que lo habló con Cristina y que ella no estaba de acuerdo con la renuncia a la banca”, afirmó el Presidente acerca del pensamiento de la vicepresidenta sobre la decisión de su hijo, quien mediante un comunicado expuso su dimisión como jefe de la bancada, aunque aseguró que permanecerá dentro del bloque “para facilitar la tarea del Presidente y su entorno”.

Por lo pronto, Máximo Kirchner explicó que su resolución se debe a “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional». Y luego cuestionó la tratativa que encabezó el ministro de Economía Martín Guzmán: «Hay que llamar las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios”.

En la misma línea, Alberto Fernández aseguró que la vicepresidenta también cuenta con su punto de vista sobre el acuerdo con el FMI: “Cristina tiene sus matices y diferencias con el Fondo. Lo sé, pero pasa que hay un punto en el que el presidente soy yo y tengo que tomar la decisión y resolverlo”.