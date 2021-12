El gas tiene que “salir” por SAE, pidió Carreras

(ADN).- De esta manera, la gobernadora Carreras anticipó que propondrá en Nación que, “el gas que pasa por nuestra tierra, se exporte a través de nuestro puerto”.

El anticipo de la mandataria se dio en el marco de los festejos por el Día del Petróleo, organizados por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), del cual participó con su par neuquino, Omar Gutiérrez.

La mandataria se refirió al “futuro promisorio” de Río Negro y destacó el “rol protagónico que tiene Vaca Muerta en el actual escenario de transición energética.

“El gas y el petróleo ya son una realidad en Vaca Muerta. Y serán esenciales en este escenario de transición. Tenemos que aumentar y contribuir como país a todas las potencialidades. Tenemos que exportar gas. En Río Negro, vamos a proponer y trabajar para que el gas, que pasa por nuestra tierra, se exporte a través de nuestro puerto”, dijo.

Puerto de San Antonio Este

También detalló aspectos del plan rionegrino de desarrollo del hidrógeno. “Mucho se discutió acerca de cuál era el hidrógeno que se debía generar. No me parece el mejor camino generar hidrógeno a través del gas. Pero no por oponerme a la industria del gas, sino porque creo que el gas ya tiene su lugar en la transición energética. El diferencial de un nuevo vector energético, es el hidrógeno verde”, explicó.

Pidió “no confundirnos” con “los ruidos que se generan a partir del desconocimiento”, y remarcó que Río Negro tiene “una política activa de fomento y acompañamiento de la inversión y la generación de empleo privado” destacando que los índices laborales que presenta la provincia, actualmente la ubican como la segunda del país que mas creció en empleo formal.