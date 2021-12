ATE condiciona la paritaria por el aumento de tarifas

(ADN).- El gremio adelantó que planteará en la paritaria prevista para el próximo 16 de diciembre el aumento de tarifas que provincia confirmó ayer. Será de hasta el 33%, en dos tramos y para todo 2022.

Ayer el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) habilitó a la empresa distribuidora de energía Edersa a incrementar las tarifas. Será de entre el 21% y el 23% para los hogares con menos consumo y de hasta el 33% para los pequeños comercios en toda la provincia. El aumento se aplicará en dos tramos, diciembre y enero, y rigirá para todo 2022.

“Es inexplicable un aumento de esta magnitud. No sólo porque no estaba previsto sino porque es injustificado”, reprochó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Sin duda, es un elemento que condicionará la negociación, porque no sólo se registra este aumento, sino otros tal vez de menor escala pero que impactan de lleno en los bolsillos de los sectores populares, como los alimentos”, remarcó el sindicalista.

De esta manera, ATE anticipó que pedirá un “reajuste” en la paritaria próxima a negocia para “blindar el poder adquisitivo de los agentes públicos”.