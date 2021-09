Marks apunta a ganar las legislativas con la mira en 2023

(ADN).- La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos convocó a la Unidad del campo popular para “ganar las próximas elecciones y recuperar el gobierno provincial en el 2023 y el de cada uno de los municipios rionegrinos”.

En su recorrida por Sierra Grande, Marks, quien encabeza la nómina del FdT estuvo acompañada por la actual diputada e integrante como primera suplente de la lista, Ayelén Spósito, la presidenta del Partido Justcialista Distrito Río Negro, la legisladora Alejandra Mas, los legisladores Luis Noale y Daniel Belloso participaron de la reinauguración de la Unidad Básica de esa localidad.

En la localidad serrana las precandidatas mantuvieron sendas reuniones con referentes barriales y de una comunidad mapuche. Además, realizaron una visita al Hospital “Osvaldo Bianchi” en virtud del estado de abandono en el que se encuentra, lo que fue descripto por vecinas autoconvocadas que han impulsado marchas para exigir mejoras en la prestación del servicio de Salud en Sierra Grande, cuyas falencias se profundizaron durante la pandemia.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a San Antonio Oeste, donde la precandidata encabezó un acto en la Unidad Básica “Benito Martino” ante un nutrido grupo de militantes con las medidas de distanciamiento y pleno respeto a los protocolos vigentes.

Marks agradeció “a los que están acá, los que se quedaron, los que no traicionan, los que estuvieron siempre y no se van a ir nunca, ése es el pueblo peronista, esos son los compañeros que necesitamos, los que pusieron el cuerpo cuando había que ponerlo y sabemos que contamos con cada uno de ustedes para dar las peleas que nos quedan, que van a ser muchas”.

“Acá están los compañeros que necesitamos para que este movimiento político siga creciendo, los que en los próximos diez días van a dar todo por el triunfo del Frente de Todos, que no es el triunfo de Ana, José Luis, Ayelén o Anselmo, sino el de Alberto y de Cristina, del pueblo peronista, del Frente de Todos, de nuestro campo popular que se levantó después de 4 años de neoliberalismo”, destacó.

Aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri “el pueblo la pasó mal, los salarios se cayeron un 20 por ciento, se cerraron 25 mil empresas principalmente pymes y ahí estaban los y las peronistas haciendo ollas populares y conteniendo el dolor del pueblo, pero sobre todo construyendo la victoria”.

Luego destacó que “en un escenario difícil, nuestro presidente asumió poner a la Argentina de pie pero una pandemia nos puso otra prioridad, la prioridad más humana y profundamente peronista, Cristina y Alberto abrazaron a su pueblo, como lo hubieran hecho Perón, Evita o Néstor, para traer los millones de vacunas que se trajeron, traer respiradores, acompañar a trabajadores y trabajadoras, generar políticas como el IFE para contener a quienes estaban caídos del sistema. Tenemos la convicción, la certeza y el reconocimiento de nuestro pueblo de que hubo un Estado presente”,

Por ello, insistió, “es central darle más diputados a Alberto y Cristina, para sentar las bases de un triunfo en el 2023, en San Antonio Oeste, en la Provincia y en cada municipio que hoy no podemos gobernar pero que sabemos que podemos lograr con un triunfo contundente en el 2021”.

“Necesitamos de la organización y la unidad, como nos mostraron Alberto y Cristina, no tenemos otra y no queremos otra porque nuestro movimiento siempre fue frentista y heterogéneo. Después de 20 meses difíciles, hay que lograr que nuestro pueblo sea feliz, después de 20 meses de tristeza nuestro compromiso como peronistas es hacer todo lo que sea posible para que el pueblo sea feliz”, resaltó.

“Nosotros sabemos cómo hacerlo: con la dignidad del trabajo, con el derecho a la educación, con una patria más justa, con la posibilidad de un abrazo, de llegar a una casa calentita; sabemos que esas cosas se consiguen sólo cuando hay un gobierno popular. Nuestro proyecto no es el 21, no es el 23, no es el 27. El proyecto es una patria justa, libre y soberana y eso nos va a requerir todos los años de nuestras vidas, yendo siempre por más, porque siempre va a hacer falta ir un poquito más allá en materia de reconocimiento de derechos”, concluyó ante el cerrado aplauso de la militancia y el fondo musical de la marcha peronista.