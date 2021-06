El peronismo esta «conducido por un club de amigos»

(ADN). – La Juventud Peronista del sector interno «Convocatoria hay 2023» criticó a la conducción del PJ y destacó que el justicialismo está dirigido por «un club de amigos». Indició que Alejandra Mas «es una presidenta del PJ no elegida por los afiliados que llegó a ese lugar con cero votos, pero sí representando al Club de Amigos que, en sus declaraciones del domingo (en esta página digital) , vuelve a poner en valor al otorgarle a este Club, solo a ellos y nada más que a ellos un supuesto valor de la unidad».

Este sector manifestó la necesidad del diálogo y el debate «sin ocultar las diferencias», pero señaló que Alejandra Mas depositó «en ese escaso lote de personas, dirigentes eso sí, pero escaso, la posibilidad que el PJ gane en 2023» y explicó que «conocemos estas formas. Ya el Club de Amigos, en 2019 y con esa unidad que solo ellos imaginan, hizo perder al peronismo por paliza en la elección de gobernador (¡y eso que competimos contra la suplente!) y luego encadenamos derrota tras derrota en las municipales. Aún en aquellas localidades donde el PJ gobernaba, como Villa Regina, Rio Colorado y SAO».

¿Esta conducción partidaria propone la unidad de las mayúsculas, o sea de los nombres propios. Para ellos, existe unidad porque Doñate y porque Soria y porque algún otro apellido. Para nosotros la unidad es la de las minúsculas: unidad de los peronistas, de los compañeros, desde abajo. Unidad de los que se fueron a su casa por no soportar más tantas mayúsculas» expresó la JP de Convocatoria.

En un comunicado difundido hoy, se dejó en claro que «por supuesto que en la idea que tenemos de unidad peronista deben estar los compañeros que ocupan lugares de importancia en la gestión y en órganos electivos. Claro que sí. ¡Cómo vamos a querer un peronismo sin estos dirigentes importantes que hoy ocupan esos lugares!. Pero ubicados cada uno en el lugar donde los afiliados, democráticamente los coloquen. Y no acomodados por la voluntad del Club de Amigos. Eso no va más. Seguro, no va más».

Y puntualizó que «lo primero no son los nombres propios, no son las mayúsculas, lo prioritario es reconciliar al peronismo con la sociedad rionegrina, vínculo quebrado y ausente y que es lo que provoca que no nos voten. No sienten que podamos representarlos», a la vez que significó que «hay algo importante que vincula la política, lo partidario y la sociedad y es que nuestro peronismo tenga su conducción elegida por los afiliados y en virtud de esa legitimidad expresada en miles de votos de compañeros, posea la calidad y la capacidad suficiente como para llevar adelante una campaña electoral, promover acercamientos con los intereses productivos, económicos y culturales de los rionegrinos y así aspirar a pelear con chances el gobierno de la provincia en 2023».

Firman la declaración Gabriel Maureira, de Viedma; Donata Rodriguez, de Bariloche; , Jorge Miler, JP Sindical «José Ignacio Rucci» de Viedma y Ángel Rosas y Mariel Scalco, de Villa Regina.