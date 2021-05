En El Bolsón piden trasladar pacientes por casos de Covid

(ADN). – Ante la falta de camas en el hospital de El Bolsón piden trasladar pacientes de Covid a otros hospitales de la provincia y para esto se tramita la posibilidad de contar con vuelos sanitarios, según detalló Myrna Lamberto, directora del Hospital de Área local, en FM Piltri y Radio Uno de Viedma. Se refirió al aumento exponencial de casos de coronavirus y explicó que «desde hace tres días que estamos tramitando estos vuelos y gestionando camas en hospitales de la provincia”.

“Estamos al 100% de la capacidad de ocupación de las camas de unidad de cuidado intermedio”, dijo Lamberto y aclaró que «desde hace cuatro o cinco días estamos con pacientes que rotan de la sala general a la Unidad de Cuidados Intensivos y en el medio viendo de gestionar una cama de lo que queda en el resto de la provincia, porque el sistema sanitario de Bariloche tiene todas sus plazas ocupadas”.

“También, desde hace tres días estamos tramitando vuelos sanitarios. Hoy sale una derivación en un vuelo, que logramos que baje en nuestra localidad, porque no siempre se puede ya que ANAC no autoriza, sobre todo por las condiciones climáticas y porque en horario de la tarde no está iluminado el aeropuerto”, señaló y agregó «este paciente tiene que ir a Viedma donde hay una cama libre”.

“Cuando los pacientes mejoran se los pasa a sala general. La gran mayoría necesita requerimiento de oxigeno, así que es una rotación permanente de camas”, dijo la directora. y puntualizó que «cuando se agravan los casos se solicitan estos vuelos sanitarios”.