Covid: seis fallecidos en Río Negro y 329 casos nuevos

(ADN).- Se trata de un hombre de 68 años de Catriel, un hombre de 43 años de Viedma, una mujer de 53 años de Sierra Grande, dos hombres de 63 y 68 años de San Carlos de Bariloche, y una mujer de 96 años de El Bolsón.

En el último parte se reportaron 329 casos nuevos: 16 de Roca, 2 de Cervantes, 1 de Ingeniero Huergo, 5 de Villa Regina, 13 de Cipolletti, 10 de Fernández Oro, 12 de Cinco Saltos, 33 de Catriel, 7 de Choele Choel, 1 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 1 de Luis Beltrán, 2 de Lamarque, 2 de Pomona, 16 Rio Colorado, 42 de Viedma, 2 de General Conesa, 6 San Antonio Oeste, 3 de Las Grutas, 8 de Sierra Grande, 9 de Valcheta, 88 de San Carlos de Bariloche, 4 de Dina Huapi, 22 de El Bolsón, 9 de Ñorquinco, 1 de Pilcaniyeu, 2 de Comallo, 8 de Ingeniero Jacobacci, 1 de Maquinchao, y 2 de Los menucos.

La cartera sanitaria también informó 340 pacientes curados:13 de General Roca, 3 de Allen, 2 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 1 de Mainque, 2 de Chichinales, 27 de Cipolletti, 7 de Fernández Oro, 2 de Cinco Saltos, 1 de Campo Grande, 15 de Catriel, 4 de Choele Choel, 1 de Darwin, 1 de Luis Beltrán, 15 de Río Colorado, 17 de Viedma, 6 de San Antonio Oeste, 4 de Las Grutas, 2 de Sierra Grande, 6 de Valcheta, 165 de San Carlos de Bariloche, 5 de Dina Huapi, 23 de El Bolsón, 12 de Ingeniero Jacobacci, y 2 de Los Menucos.

Totales

3.486 activos

179 de General Roca, 64 de Allen, 2 de El Cuy, 9 de Cervantes, 24 de Ingeniero Huergo, 4 de Mainque, 1 de General Godoy, 55 de Villa Regina, 23 de Chichinales, 454 de Cipolletti, 43 de Fernández Oro, 96 de Cinco Saltos, 2 de Contralmirante Cordero, 7 de Barda del Medio, 4 de Campo Grande, 133 de Catriel, 15 de Choele Choel, 1 de Chimpay, 7 de Coronel Belisle, 5 de Darwin, 8 de Luis Beltrán, 14 de Lamarque, 7 de Pomona, 121 de Río Colorado, 208 de Viedma, 16 de General Conesa, 40 de San Antonio Oeste, 17 de Las Grutas, 53 de Sierra Grande, 29 de Valcheta, 1.592 de San Carlos de Bariloche, 41 de Dina Huapi, 125 de El Bolsón, 10 de Ñorquinco, 14 de Pilcaniyeu, 18 de Comallo, 39 de Ingeniero Jacobacci, 3 de Maquinchao, y 3 de Los Menucos.

60.801 curados

7.123 de General Roca, 2.149 de Allen, 81 de El Cuy, 459 de Cervantes, 742 de Ingeniero Huergo, 207 de Mainque, 238 de General Godoy, 2.502 de Villa Regina, 361 de Chichinales, 6.592 de Cipolletti, 748 de Fernández Oro, 1.306 de Cinco Saltos, 56 Contralmirante Cordero, 76 de Barda del Medio, 525 de Campo Grande, 972 de Catriel, 1.342 de Choele Choel, 433 de Chimpay, 139 de Coronel Belisle, 61 de Darwin, 683 de Luis Beltrán, 662 de Lamarque, 50 de Pomona, 981 de Río Colorado, 5.701 Viedma, 361 de General Conesa, 18 de Guardia Mitre, 2152 de San Antonio Oeste, 502 de Las Grutas, 473 de Sierra Grande, 247 de Valcheta, 17.881 de San Carlos de Bariloche, 608 de Dina Huapi, 2.179 de El Bolsón, 32 de Ñorquinco, 147 de Pilcaniyeu, 165 de Comallo, 1006 de Ingeniero Jacobacci, 339 de Maquinchao, 366 de Los Menucos, 99 de Sierra Colorada, y 37 de Ramos Mexía.

1454 fallecidos

124 de General Roca, 91 de Allen, 6 de El Cuy, 12 de Cervantes, 26 de Ingeniero Huergo, 10 de Mainque, 11 de General Godoy, 82 de Villa Regina, 8 de Chichinales, 178 de Cipolletti, 31 de Fernández Oro, 42 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 20 de Campo Grande, 62 de Catriel, 24 de Choele Choel, 12 de Chimpay, 6 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 15 de Luis Beltrán, 15 de Lamarque, 19 de Río Colorado, 110 de Viedma, 14 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 49 de San Antonio Oeste, 9 de Las Grutas, 22 de Sierra Grande, 12 de Valcheta, 296 de San Carlos de Bariloche, 10 de Dina Huapi, 38 de El Bolsón, 2 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 11 de Comallo, 56 de Ingeniero Jacobacci, 9 de Maquinchao, 9 de Los Menucos, 1 de Sierra Colorada, y 1 de Ramos Mexía.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 187 camas – 91,97% ocupadas (93 COVID – 79 No COVID) – 15 libres

Cipolletti: 51 camas – 84,31% ocupadas (4 COVID – 39 No COVID) – 8 libres

Catriel: 6 camas – 100% ocupadas (1 COVID – 5 No COVID)

General Roca: 51 camas – 94,12% ocupadas (29 COVID – 19 No COVID) – 3 libre

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 48 camas – 97,91% ocupadas (38 COVID – 9 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 90,90% ocupadas (15 COVID – 5 No COVID) – 2 libres

Villa Regina: 8 camas – 100% ocupadas (6 COVID – 2 No COVID)