Covid: ocho fallecidos en Río Negro y 495 casos nuevos

(ADN).- Se trata de dos hombres de 52 y 61 años de Cinco Saltos, un hombre de 55 años de Catriel, una mujer de 67 años de Viedma, una mujer de 70 años de San Antonio Oeste, un hombre de 60 años de Sierra Grande, un hombre de 74 años de El Bolsón, y una mujer de 83 años de San Carlos de Bariloche.

En el último parte se reportaron 495 casos nuevos: 43 de Roca, 2 de Allen, 5 de Cervantes, 5 de Ingeniero Huergo, 11 de Villa Regina, 4 de Chichinales, 81 de Cipolletti, 3 de Fernández Oro, 36 de Cinco Saltos, 2 de Barda del Medio, 26 de Catriel, 7 de Choele Choel, 4 de Coronel Belisle, 52 de Darwin, 1 de Luis Beltrán, 2 de Lamarque, 1 de Pomona, 14 de Rio Colorado, 47 de Viedma, 2 de General Conesa, 7 San Antonio Oeste, 5 de Las Grutas, 14 de Sierra Grande, 3 de Valcheta, 100 de San Carlos de Bariloche, 3 de Dina Huapi, 35 de El Bolsón, 1 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 4 de Comallo, 15 de Ingeniero Jacobacci, 3 de Maquinchao, y 5 de Los Menucos.

La cartera sanitaria también informó 266 pacientes curados:17 de General Roca, 4 de Allen, 2 de Cervantes, 5 de Ingeniero Huergo, 11 de Villa Regina, 1 de Chichinales, 41 de Cipolletti, 13 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 1 de Barda del Medio, 1 de Campo Grande, 11 de Catriel, 3 de Choele Choel, 1 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 5 de Lamarque, 3 de Pomona, 4 de Río Colorado, 14 de Viedma, 1 de San Antonio Oeste, 4 de Sierra Grande, 5 de Valcheta, 89 de San Carlos de Bariloche, 2 de Dina Huapi, 22 de El Bolsón, 2 de Pilcaniyeu, y 2 de Ingeniero Jacobacci.

Totales

4.363 activos

268 de General Roca, 55 de Allen, 1 de El Cuy, 15 de Cervantes, 25 de Ingeniero Huergo, 4 de Mainque, 4 de General Godoy, 80 de Villa Regina, 19 de Chichinales, 573 de Cipolletti, 55 de Fernández Oro, 159 de Cinco Saltos, 2 de Contralmirante Cordero, 12 de Barda del Medio, 15 de Campo Grande, 222 de Catriel, 21 de Choele Choel, 3 de Chimpay, 10 de Coronel Belisle, 3 de Darwin, 21 de Luis Beltrán, 19 de Lamarque, 6 de Pomona, 150 de Río Colorado, 306 de Viedma, 22 de General Conesa, 56 de San Antonio Oeste, 36 de Las Grutas, 82 de Sierra Grande, 36 de Valcheta, 1.722 de San Carlos de Bariloche, 37 de Dina Huapi, 173 de El Bolsón, 13 de Ñorquinco, 21 de Pilcaniyeu, 22 de Comallo, 61 de Ingeniero Jacobacci, 15 de Maquinchao, y 19 de Los Menucos.

61.868 curados

7.204 de General Roca, 2.187 de Allen, 82 de El Cuy, 464 de Cervantes, 754 de Ingeniero Huergo, 207 de Mainque, 243 de General Godoy, 2.530 de Villa Regina, 375 de Chichinales, 6.706 de Cipolletti, 754 de Fernández Oro, 1.352 de Cinco Saltos, 57 Contralmirante Cordero, 79 de Barda del Medio, 527 de Campo Grande, 997 de Catriel, 1.349 de Choele Choel, 433 de Chimpay, 143 de Coronel Belisle, 65 de Darwin, 684 de Luis Beltrán, 672 de Lamarque, 53 de Pomona, 1018 de Río Colorado, 5.771 Viedma, 365 de General Conesa, 18 de Guardia Mitre, 2169 de San Antonio Oeste, 504 de Las Grutas, 483 de Sierra Grande, 257 de Valcheta, 18.266 de San Carlos de Bariloche, 631 de Dina Huapi, 2.254 de El Bolsón, 32 de Ñorquinco, 150 de Pilcaniyeu, 168 de Comallo, 1024 de Ingeniero Jacobacci, 339 de Maquinchao, 366 de Los Menucos, 99 de Sierra Colorada, y 37 de Ramos Mexía.

1483 fallecidos

126 de General Roca, 91 de Allen, 6 de El Cuy, 12 de Cervantes, 26 de Ingeniero Huergo, 10 de Mainque, 11 de General Godoy, 82 de Villa Regina, 8 de Chichinales, 180 de Cipolletti, 31 de Fernández Oro, 46 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 20 de Campo Grande, 65 de Catriel, 24 de Choele Choel, 12 de Chimpay, 6 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 15 de Luis Beltrán, 15 de Lamarque, 19 de Río Colorado, 112 de Viedma, 15 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 50 de San Antonio Oeste, 9 de Las Grutas, 25 de Sierra Grande, 12 de Valcheta, 305 de San Carlos de Bariloche, 11 de Dina Huapi, 39 de El Bolsón, 3 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 11 de Comallo, 56 de Ingeniero Jacobacci, 9 de Maquinchao, 9 de Los Menucos, 1 de Sierra Colorada, y 1 de Ramos Mexía.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 211 camas – 91,46% ocupadas (115 COVID – 78 No COVID) – 18 libres

Cipolletti: 65 camas – 90,77% ocupadas (20 COVID – 39 No COVID) – 6 libres

Catriel: 6 camas – 100% ocupadas (1 COVID – 5 No COVID) –

General Roca: 53 camas – 98,11% ocupadas (34 COVID – 18 No COVID) – 1 libres

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 54 camas – 98,14% ocupadas (42 COVID – 11 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 59,09% ocupadas (11 COVID – 2 No COVID) – 9 libres

Villa Regina: 10 camas – 100% ocupadas (7 COVID – 3 No COVID)