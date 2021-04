Un maniquí y la violencia de género

(ADN).- La protesta de UPCN, que lleva más de un mes de acampe frente a la Casa de Gobierno en Viedma, sumó una nueva polémica. Ya no solo se discute sobre las molestias en el tránsito y los altos decibeles de la música en la calle, ahora también se debate sobre la violencia de género.

El tema fue abordado por periodistas de FM Raíces que, mientras entrevistaban a la gobernadora Arabela Carreras, le consultaron sobre el maniquí que armo el sindicato para “ridiculizarla”.

“Es violencia de genero” dijo la Gobernadora, no dudo. Carreras aseguró que “nuestra sociedad esta cada vez menos tolerante ante la violencia de genero”.

Ante la consulta, indicó: “yo no he reaccionado ni denunciado (la situación) porque creo que eso expone la calidad humana de quien la ejerce”. De todos, subrayó que “creo que es muy serio, muy violento la ridiculización de una persona. Sise desprecia a una persona por su condición de mujer…”, pero aseveró que “la sociedad eligió otra cosa, otro modelo, sino no hubiera votado a una mujer”.

“Esas expresiones son anacrónicas” indicó, y remarcó que “no he visto a nadie repudiar esta violencia de género. Ni medios, ni voces políticas ni sindicales, ni ningún partido político que se expresara sobre la violencia de género que se está expresando ahí. Esto habla de que aún está invisibilizada la violencia de género, pero no debo ser yo quien denuncie esto, sino los integrantes de nuestra sociedad”, remató.