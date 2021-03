«Es una sociedad de mierda la que no tiene esfuerzo»

(ADN).- El ex senador Miguel Ángel Pichetto, se expresó este viernes de manera polémica sobre la entrega de planes sociales, el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y la pobreza en la Argentina.

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales de 2019 afirmó que «la AUH habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón».

En declaraciones a la radio Urbana Play el dirigente del peronismo disidente antes había llamado a «derrotar a la ideología del pobrismo».

En ese sentido, el ex legislador, afirmó: «Hay una cultura donde se cree que solo se sale con el plan, y eso destruye a la Argentina».

«La iglesia tiene mucho que ver. La idea de que la Argentina es mejor si es más pobre y más uniforme es lamentable. Es repudiable el rechazo al mérito y al esfuerzo», remarcó el ex senador patagónico.

Y agregó: «Es una sociedad de mierda la que no tiene no mérito, la que no tiene esfuerzo. La que no valora a los emprendedores, a los empresarios que generan empleo. Hay que ayudarlos a salir de la pobreza».

Luego, repreguntado sobre la AUH, dijo que «hay que incentivar que no tengan tantos hijos» y que la asignación «habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón».

«Los planes pueden ser por un tiempo, seis meses, un año; hay que terminar con los gerentes de la pobreza», sostuvo Pichetto. Añadió: «Nadie dice que hay que eliminar la asignación. Hay que sostenerla, pero debería tener determinadas pautas». Entre los límites, marcó no otorgar el beneficio a los extranjeros que llegan o tienen hijos en el país. «Acá regalamos todo», remató.

En ese sentido, Pichetto se quejó de que «acá entran delincuentes extranjeros», al recordar que el Gobierno anuló un decreto de Macri que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes penales.

Tras reclamar que se reponga esa medida, dijo que «todo extranjero que entra a la Argentina, si comete un delito hay que echarlo a patadas».

Además dijo que si viene un inmigrante «hay que mandarlo a la Patagonia». También hizo una asociación entre zonas de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Rosario con Sinaloa, una de las regiones más calientes del narcotráfico en México.