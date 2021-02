Ruta 23: «voy a trabajar para que la obra se termine»

(ADN).- «Yo tomé el compromiso con la gobernadora de trabajar dentro del Gabinete nacional para que se termine». Así, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se refirió a la obra de la ruta 23. «Nos falta un tramo. Se está trabajando» reconoció, y marcó la importancia de la traza para la industria turística: «claro que puede ser importante, porque puede traernos turismo de Chile para la costa, puntualmente para Las Grutas. Por eso me parece que puede ser una obra interesante, en el contexto de lo que significará el turismo para la reactivación económica».

La declaración fue a partir de una consulta del diario El Cordillerano. El medio dialogó con el Ministro durante su estadía en Bariloche y El Bolsón donde desarrolló una serie de actividades junto a la gobernadora Arabela Carreras.

Lammens también habló de la renovación del contrato de CAPSA con el Cerro Catedral.

-¿Siguió el tema de cerro Catedral y su extensión contractual?

Sí, por supuesto. Fue uno de los primeros temas que me trajeron cuando arrancamos la gestión. Me parece que es importante que el cerro Catedral funcione, que funcione bien, que tenga inversión. La inversión privada es importante para motorizar el turismo, nosotros desde lo público podemos generar las condiciones, sostener, pero siempre se requiere de la inversión privada para desarrollar esta industria.

Ecotasa, Low cot y turismo

¿Y de las tasas al turismo como la Ecotasa, ¿qué opina?

Es difícil de responder, porque son cuestiones locales de las cuales uno trata de no inmiscuirse porque no conoce el fondo de las cuestiones. En principio, yo siempre creo que no es bueno ponerle más impuestos al turismo. Creo que tenemos que trabajar para no encarecer el producto, para que el visitante pueda venir y que no sienta que se lo carga con muchos tributos.

-¿Cómo se dará la continuidad de las aerolíneas low cost, que tanto han servido a Bariloche?

Si tenemos la posibilidad de que todas vayan al Aeroparque, es una muy buena noticia, de eso no hay ninguna duda. De hecho, las empresas mismas lo están reconociendo. En Aeroparque se está haciendo una obra que va a duplicar su capacidad, por lo que tener la posibilidad de concentrar un aeropuerto que está en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, es una buena noticia.

-¿Pero entiende a las low cost como propagadoras del turismo?

Sí, claro. Hay que apostar a generar más continuidad, más asientos. Hay que recibir a las inversiones que llegan. Argentina tiene que generar más empleo, hay que recuperar la senda del crecimiento. Cada punto del PBI que se crezca, son muchos puestos de trabajo que se crean. Para eso se necesita inversión privada.

-¿Cómo se imagina el turismo internacional pospandemia?

Mucho. Me imagino un boom de turistas internacionales viniendo. Por lo que significa la Argentina como líder en la región de turismo receptivo y, además, por la cuestión cambiaria. Argentina hoy es más tentadora que nunca. Es una situación que, si se mantiene este año, será un boom. Lo que hablo con operadores de afuera, es que tienen muchísima demanda por Argentina y una vez que podamos dar vuelta definitivamente la página de la pandemia, vamos a tener un boom de turistas extranjeros.

-Por ahora, la reactivación ha generado un boom de turismo interno, ¿lo ve así?

Sí, claro. Una temporada como ésta, que peleamos mucho para que existiera y que no sabíamos hasta octubre si la íbamos a tener o no, y ahora estamos hablando de más de 7 millones de personas que pasearon por todo el país y recién está terminando enero, es porque estamos hablando de una temporada exitosa. Además, habiendo resguardado lo sanitario y sin que eso genere más casos, sino más bien una estabilización, por lo que todo esto es una muy buena noticia.

-En nuestra región se está hablando que hay un fuerte componente de turismo de alto poder adquisitivo que no se fue al exterior y que ha venido a Bariloche, El Bolsón, La Angostura… ¿Qué tan cierto es?

Claramente hay un segmento de la población que elegía pasar sus vacaciones en el exterior del país y en este contexto no lo han podido hacer y por eso han elegido destinos de la Argentina. En eso, Bariloche y la Patagonia en general, fueron de las más elegidas. De eso no hay dudas.

-¿Cómo se imagina la temporada de invierno?

Me la imagino con mucha más previsibilidad. Con una campaña de vacunación mucho más avanzada, por lo que me la imagino mejor. Una temporada activa.