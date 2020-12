Paritarias: acuerdan aumento para universitarios

(ADN).- Docentes y no docentes universitarios tendrán un aumento salarial. Así lo acordó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con los representantes de los gremios en la última reunión paritaria del año. Será del 10% para el primer trimestre 2021.

Al encuentro asistieron representantes de CONADU, FEDUN, CONADU HISTÓRICA, FAGDUT, CTERA, UDA Y FATUN y consensuaron, además, una suma fija no bonificable y no remunerativa como bono de fin de año y un incremento salarial

El titular de la cartera educativa resaltó: “Reafirmamos la voluntad de nuestro gobierno de priorizar la inversión en educación y la participación del Estado para poder afrontar la pandemia. Debemos consolidar una construcción social que nos permita dar respuestas a los desafíos venideros”. Y agregó: “Defendemos las políticas que representa nuestro gobierno a través del fortalecimiento de la educación pública y sus trabajadores”

El acuerdo para docentes establece la suma fija no bonificable y no remunerativa (bono de fin de año) que se abonará en función de las dedicaciones: para aquellos con dedicación exclusiva $4.000; para quienes tengan dedicación semiexclusiva $2.000; y para dedicación simple $1.000.

El incremento salarial acordado del 10% para el primer trimestre del 2021 se aplicará sobre los básicos de cada categoría y dedicación, siendo el período de referencia noviembre de 2020, y se distribuirá de la siguiente manera: 2% en enero, 4 % en febrero y 4 % en marzo.

En tanto, la Secretaría de Políticas Universitarias instrumentará a partir de febrero de 2021 un programa de 4 años para poner en marcha un proceso de regularización docentes ad honorem y contratados con funciones al frente de cursos; la puesta en marcha de un programa por la suma de $100.000.000 para el proceso de jerarquización de los ayudantes de primera y también la puesta en marcha del proceso de regularización del valor índice de los cargos de Preceptor y Bibliotecario y sus correspondientes jefaturas y subjefaturas en el nivel preuniversitario.

El secretario de políticas Universitarias, Jaime Perczyk, señaló al respecto: “Firmamos acuerdos muy importantes y que dan cuenta que nuestro gobierno mira donde tiene que mirar: protegiendo el bolsillo y los derechos de los trabajadores y trabajadoras”

En cuanto a los gremios universitarios no docentes, se acordó: establecer para el mes de diciembre una suma fija no bonificable y no remunerativa de $4.000, como bono de fin de año; un aumento salarial del 10% para el primer trimestre 2021 – que se aplicará sobre la remuneración de noviembre de 2020 – y que se cobrará un 2% en enero, un 4% en febrero, y el 4% restante en marzo de 2021; y fijar un aporte solidario equivalente al 1% del incremento de la masa salarial negociada. Finalmente también se pactó la realización de una nueva mesa de discusión salarial para marzo de 2021.

Estuvieron presentes en la reunión el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación nacional, Matías Novoa Haidar, y el subsecretario de Políticas Universitarias, César Albornoz y Leandro Quiroga, Subsecretario de Fortalecimiento y Trayectorias Estudiantiles.

Por parte de los gremios docentes asistieron Carlos De Feo y Octavio Miloni por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU); Daniel Ricci, José Horacio Reversat, Miguel Bringas, Mario Agustín Sequeira por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN); Norberto Emilio Heyaca; Ricardo Omar Mozzi y José Gabriele por la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT); Luis Tiscornia, Claudia Baigorria, Antonio Roselló y Sergio Zaninelli por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica); Marcelo Creta y José Scarano (CTERA) y Julio Condori Barrios (UDA) y por parte de los trabajadores no docentes, estuvieron presentes Wlater Merkin, Daniel Villa, Susana Ramos y Jorge Anro en representación de la Federación Argentina del Trabajador de Las Universidades Nacionales (FATUN)