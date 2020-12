Función Pública: UPCN rechazó la propuesta salarial

(ADN).- «Fuimos con expectativa de recuperar parte de los perdido, y nos encontramos con un propuesta ridícula». De esta manera, el secretario General de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, explicó el el rechazo del gremio que conduce a la propuesta salarial del Gobierno, que se formuló ayer en la Mesa de la Función Pública.

El líder sindical expresó que la oferta «no colmó las expectativas. la hemos rechazado de plano, ni siquiera podemos debatir su aceptación». Y agregó: «sabemos de las dificultades del país y la provincia, pero estamos en una situación delicada». En ese sentido, graficó: «estamos brindando un servicio con nuestro gremio para muchos trabajadores puedan comer».

Por ello, indicó que «es indefendible el acuerdo, por más buenas intenciones que tengamos». Y advirtió que «la gente no puede volver a trabajar, no solo por la cuestión sanitaria, sino porque no tiene para comprar ropa ni para trasladarse».

Scalesi aseguró: «tenemos un gremio con 18.600 afiliados y avisamos que estamos rechazando desde la mayoría, mientras que el Gobierno acuerda con la minoría» dijo en referencia a ATE.

Y pidió al Gobierno que desachate la pirámide salarial y reimpulse la carrera administrativa.