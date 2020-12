Arabela Carreras entregó 60 viviendas en Catriel

(ADN).- Se entregaron viviendas a 60 familias de Catriel de un plan habitacional que cuenta con cupos especiales para mujeres en situación de violencia y personas con discapacidad, en un acto presidido por la gobernadora Arabela Carreras y la intendenta de la ciudad, Viviana Germanier.

Incluidas estas unidades habitaciones, la Provincia entregó un total de 550 casas en el último año, hay 1.200 viviendas en construcción y proyectos presentados ante la Nación por 1.700 más.

El plan de Catriel en particular es el primero que incluye un cupo del 10% destinado a mujeres en situación de violencia de género, además de otro cupo similar para personas con discapacidad.

“Quiero felicitar a toda la comunidad por la paciencia y la perseverancia y a la Intendenta Germanier y al ex Intendente Johnston por las gestiones. Pero especialmente quiero destacar la decisión del ex Gobernador Weretilneck que decidió asumir la continuidad de las viviendas con fondos provinciales, dando respuesta a las necesidades de estas familias”, manifestó la gobernadora durante el acto y destacó que en este año tan difícil, “entendimos todos juntos que no podíamos discontinuar la construcción de viviendas, porque se trata de mano de obra para muchísimos trabajadores y trabajadoras”

Destacó además, que se trabaja combinando las obras de viviendas con el plan RN Suelo Urbano, para “generar el acceso a la tierra como forma de incidir en el mercado inmobiliario, que hoy fija valores por encima de las posibilidades de los trabajadores”.

Por su parte, la Intendenta Viviana Germanier, enfatizó en la importancia de la entrega de las viviendad, que “la habíamos visto estancada muchos años y hubo una decisión política fundamental para cumplir con este sueño hoy”.