La GCT Atlántica pidió la salida de Zgaib. JSRN lo respaldó

(ADN).- El ministro de Salud, Fabián Zgaib, sigue en el centro de la polémica en plena pandemia del coronavirus y acumula pedidos de renuncia. Esta vez fue la conducción de la CGT Zona Atlántica quien reclamó su salida del Gabinete. Pero inmediatamente, el bloque del oficialismo salió en su respaldo y criticó la actitud de los líderes sindicales.

El vocero de la central obrera fue el secretario general Oscar Zapata, quien recordó que “en la reunión que tuvimos con la gobernadora Arabela Carreras, en marzo de este año en el Salón Gris de Casa de Gobierno, le advertíamos la situación y poníamos énfasis para que se tomen las precauciones necesarias y evitar lo que está ocurriendo hoy en día”.

En ese sentido, consideró: “indudablemente el Ministro de Salud está mal sentado, ese sillón que ocupa no le corresponde, tuvo cinco meses para organizarse y poner el sistema de Salud a la altura de las circunstancias y no lo hizo. Creo que este él o no en el Ministerio es lo mismo porque no ha tomado las precauciones necesarias”, puntualizó.

Y fue más allá, al dejar un mensaje a la patronal: “los empresarios de la Salud están siempre en un nivel económico más alto que los trabajadores, y justamente son los trabajadores los que le dan la ganancia a ellos, bueno muchachos es el momento de que empiecen a poner algo”.

“Los sindicatos deben colaborar, no pedir renuncias”

Inmediatamente, el bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro salió al cruce, y le pidió a la central obrera que “colabore” en este contexto de pandemia, “en vez de pedir que renuncie el Ministro de Salud”.

Los parlamentarios del oficialismo indicaron que el rol de los sindicatos es importante en estos tiempos, pero advirtieron que “no todos entendieron” el sitio que deben ocupar.

“No es poniendo palos en la rueda”, aseguraron. “Todos los sectores que tenemos responsabilidades políticas e institucionales de representación popular, tenemos la obligación de trabajar en conjunto para luchar contra el coronavirus”, subrayaron.

Y agregaron: “en este caso, la CGT de la Zona Atlántica no hace ninguna propuesta, no marca una línea de trabajo ni aporta datos certeros sobre cómo luchar contra el Covid, solo propone que renuncie un Ministro y le exige al sector privado (que está en una situación de estrés igual que el público) que reparta ganancias, en un contexto de país en crisis producto de la pandemia”.

“Si la idea de la central obrera es cambiar algo, está claro que erró el rumbo” puntualizaron los legisladores, que invitaron a los líderes sindicales a “realizar los aportes que consideren necesarios por la vías institucionales correspondientes y mediante un proceso de diálogo, como es natural en un sistema de representación democrática”.