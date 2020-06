Cuenca del Colorado: impulsan estudio ambiental en Río Negro

(ADN).- La legisladora Daniela Salzotto (FdT) pidió al Gobierno realizar un estudio de impacto ambiental en la cuenta del río Colorado, para que Río Negro cuente con evaluaciones e informes técnicos propios, para fijar una postura sobre la obra hidroeléctrica mendocina Portezuelo del Viento.

La parlamentaria valoró la acción del presidente Alberto Fernández que pone un freno al megaempredimiento, y la convocatoria a todos los gobernadores del COIRCO a debatir.

En ese marco, pidió a la gobernadora Arabela Carreras que “este llamado al diálogo entre provincias vecinas sea valorado y destacado, dado que representa un antes y un después para quienes durante años y en profunda soledad han sostenido la necesidad de analizar en profundidad los pormenores de esta obra”.

“Es necesario que la Provincia de Río Negro sea protagonista y participante activa en los espacios de tratamiento de la temática para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, y requerir que se lleven adelante las acciones pertinentes a los efectos de contar con acabados informes integrales de impacto ambiental, económico y social de esta obra”, planteó Salzotto.

Fernández dijo -en su paso por La Pampa- que «el agua llegue a todos es un problema que debemos resolver entre todos, y no de una provincia, es de cinco, no hablo en contra de nadie, pero quien esté río arriba no tiene derecho de disponer como le plazca”. Así puso en stand by al proyecto hasta que existan consensos.

Salzotto reclamó al Poder Ejecutivo Provincial -a través de un proyecto- que «desarrolle un Estudio de Impacto Ambiental de la Cuenca del río Colorado, respecto a la denominada ‘Obra Multipropósito Portezuelo del Viento’, el cual podría ser llevado a cabo por alguna de las Universidades públicas radicadas en el territorio rionegrino y divulgado a la población para propiciar instancias de análisis y debate de la información obtenida, en las ciudades que podrían verse afectadas por la obra en cuestión».