Policía: retirados perdieron el 73% de sus salarios desde 2016

(ADN).- Los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro realizará hoy la «marcha de la vergüenza» frente a la Casa de Gobierno en Viedma. Es por la precarización de sus haberes, los «incumplimientos» del Ministerio de Seguridad, y para devolver los módulos de alimentos.

La convocatoria es a las 11, respetando las medidas de seguridad sanitaria. «Los policías somos pacíficos, fuimos formados para el diálogo, espero que no convoquen», indicó el referente del sector Rubén Calvo.

«Los retirados y pensionados de la policía desde hace años venimos haciendo reclamos, pero nada se solucionó» se quejó Calvo en diálogo con Frecuencia VyP. «Y en este contexto -de cuarentena- empeoró» porque «los trámites administrativos están limitados».

Calvo indicó que «desde el 2016 perdimos el 73% del poder adquisitivo de nuestros salarios». «Sólo desde 2018 el 67%» puntualizó, y aseguró «algunas jubilaciones y pensiones rondan un en 50% menos que la mínima nacional. Hay que cobran 10 mil o 4 mil pesos», denunció.

«Desde septiembre del año pasado no hubo modificaciones, los aumentos de los activos no llegaron a los retirados», aseguró Calvo. Y explicó que desde el anuncio del aumento hasta hacerlo real pasan 60 días (es lo que demora la firma del decreto), y tres meses más para que el trámite vaya al ANSES».

El policía retirado se quejó porque «el Gobierno provincial no nos escucha» y que, frente a la crítica situación que están pasando» sólo atinó a entregar módulos de alimentos «que eran para otro sector social, vulnerable también, de gente que los necesita» indicó, y dijo que «los vamos a devolver».

«Le vamos a pedir al Gobierno -en la marcha- que pague los juicios que perdió, que mejore el salario del policía en actividad y que haga los trámites en ANSES para que que podamos mejorar las jubilaciones y pensiones», adelantó Calvo.

El ex policía también dijo que «en el Ministerio de Seguridad se creó un ámbito de representación de retirados y pensionados, pero el funcionario no pudo en dos años reunirse con nosotros. El Ministro (Gastón Pérez Estevan) le limitó su accionar», denunció. «En su momento, se hizo como un gesto político a nuestro sector pero no funciona, lo vaciaron, no tiene misiones y funciones ni herramientas para funcionar».