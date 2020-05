Alertan sobre los costos de producción y comercialización

(ADN).- La Federación de Productores Frutícolas de Río Negro y Neuquén advirtieron sobre los costos en la producción de alimentos y su cadena de comercialización. Indicaron que los chacareros primarios no tienen rentabilidad y que, si no hay revisión en las pretenciones de los actores del sector, muchos no podrán seguir trabajando y se ampliarán las tierras improductivas.

«Los productores primarios venimos esforzando día a día sin rentabilidad (sin cubrir los costos de producción), manteniendo toda una cadena productiva hasta llegar al consumidor, hace más de una década», indicó la Federación.

Esta realizada «fue llevando a la exclusión a muchos productores y decayendo en las producciones de alimentos y en una importante cantidad de mano de obra que ya no se demanda por la cantidad de tierras que ya no se producen», agregó la entidad.

«Hoy en un contexto muy complicado sanitariamente para nuestro país y el mundo, como es la pandemia del COVID 19, se nos pide que hagamos un esfuerzo mayor, dado que para los productores primarios no cambio nada la crítica situación económica en que se encuentran y toda la cadena viene generando sus acuerdos de aumentos anuales para su rentabilidad, menos el precio al producto primario», subrayó.

En consecuencia, «instamos a todos los actores de esta cadena (gobierno nacional, gobiernos provinciales, instituciones públicas y privadas, sindicatos, empresas comercializadoras, transporte, mercados y comercios relacionados con la actividad), a reveer los costos y pretensiones para este años productivo».

«Si esto no sucede, muchos productores quedarán fuera de la posibilidad de producir alimentos para todos los argentinos y el mundo», advirtió la Federación.