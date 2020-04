Habrá una salida gradual y segmentada de la cuarentena

El gobierno de Alberto Fernández analiza una apertura gradual y segmentada del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir del próximo lunes, pero con especial cuidado de no romper la cuarentena en las personas mayores de 65 años, para quienes se preven medidas de estricto control.

Existe un criterio de tener en cuenta a las zonas donde no circula el virus, mientras que se aplicarán mayores medidas distintas para las zonas en las que circula. También se maneja la idea de turnos, o sea de escalonar los trabajos, para que no haya una hora pico en el transporte: está claro que todas las cosas no podrán terminar a las 18 o 19, produciendo aglomeraciones en subtes, trenes y colectivos. El mandatario aclaró que se tendrá especial atención en las medidas para evitar concentraciones en el transporte público.

Se baraja también la posibilidad de alternar las salidas, de acuerdo al número de documento, como se hizo en algún momento con las patentes de los automóviles. Y, por supuesto, está claro que no habrá aflojamiento de la cuarentena para los mayores de 60 o 65, zona etaria de riesgo, y también que no se reiniciarán las clases en lo inmediato. Pero todo eso es sólo un esbozo: hay centenares de definiciones que deberán resolverse en los próximos días, sobre todo después de la reunión de ayer del gobierno con la CGT y la UIA.

De todos modos, en base a los buenos resultados obtenidos hasta el momento, el presidente Alberto Fernández les planteó a los gobernadores la necesidad de mantener la cuarentena obligatoria luego de las 0 hora del lunes 13, quienes estuvieron de acuerdo aunque, en cada caso, opinaron sobre la posibilidad de flexibilizar actividades que imaginan de bajo riesgo y que ayudarían a aliviar la situación de sus economías. El Presidente les pidió un informe sobre esas actividades y terminará de resolver la cuestión durante el fin de semana. Con todo, el aislamiento seguiría siendo riguroso en las zonas donde están la mayor cantidad de casos: la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego.



En Gobierno están muy conformes con el comportamiento de la curva de contagiados de Covid 19, que ven que ya empieza a mostrar diferencias con lo que sucede en otros países donde no se tomaron medidas como aquí como es el caso de Brasil. Así lo expresó Fernández que compartió la mesa en Olivos con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con quienes se reunió aparte para trabajar en la coordinación del operativo en la zona metropolitana de Buenos Aires, donde se ubica la mayor cantidad de infectados y concentra las mayores preocupaciones. También se sentaron frente a las pantallas el ministro de Salud, Ginés González García, el de Interior, Wado de Pedro, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

No hay unanimidad entre los especialistas acerca de cuándo puede llegar el «pico» de la enfermedad, hay quienes hablan de la segunda quincena de abril, otros ya lo estiran a mayo. «Los especialistas aconsejan seguir», insistió el Presidente, quien a medida que ve lo que hoy sucede en países como Estados Unidos y el Reino Unido cada vez se convence más que lo mejor es estirar todo lo posible el aislamiento. Uno de los informes del ministro de Salud se refirió a la ampliación de la cuarentena para los mayores de 65 años.