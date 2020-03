Pánico y sensatez. ADN

La confirmación de un caso de coronavirus en Viedma puso en alerta al sistema sanitario rionegrino, que reaccionó rápido. Al tratarse de una persona con cargo directivo en una escuela, el Ministerio de Salud cerró el establecimiento como medida preventiva. Ante el avance del virus en el país, la Provincia se plegó a las medidas dispuestas por el gobierno nacional: declaró la emergencia sanitaria, clausuró los actos públicos, las fiestas populares y pidió a Municipios y privados a adherir a la disposición.

Luego surgieron tres casos sospechosos. Uno (en Bariloche) ya fue descartado y los otros dos (Cipolletti) están aislados e internados en una centro privado de Neuquén.

Arabela Carreras constituyó un comité de crisis integrado por los tres Poderes. Desde la declaración del COVID-19 el Ministerio de Salud aplicó el protocolo de actuación, estableció medidas preventivas, y distribuyó las recomendaciones de higiene y comportamiento: lavarse las manos, usar alcohol en gel, evitar el contacto (saludos, compartir el mate, etc.), toser en el pliegue del codo, y el aislamiento social de la personas mayores de 65 años.

Por desde que surgió el primer caso en el país hasta hoy, la situación fue mutando. Las noticias que provienen de otros países (especialmente europeos) hicieron que se tomaran medidas más drásticas en el control de fronteras y la sanción a las personas que violen el autoaislamiento. Eso produjo un fuerte pánico social.

Sin dudas, la época del año no ayuda a la rápida proliferación del coronavirus pero los gobiernos ya diseñan estrategias ante la llegada del frío. Por ahora, piden sensatez y responsabilidad individual y colectiva. Se avecina un tiempo difícil. Y para evitar consecuencias mayores, se suspendieron actividades deportivas y culturales multitudinarias.

Viedma

En la capital provincial cundió el pánico. Los gremios UnTER y ATE pidieron suspender las clases y otras actividades laborales. Pero no ocurrió. El gobierno entiende que no hay motivos. Esta semana, el ministro nacional Nicolás Trotta convocó a sus pares provinciales. Acordaron seguir con los chicos en las aulas, excepto en instituciones que tengan integrantes con contagios confirmados.

La resolución fortaleció la idea rionegrina. Sólo la escuela GAIA se cerró por 14 días, pero los alumnos tienen actividades virtuales para no perder tiempo ni contenidos. Pero eso no evitó un síntoma social complejo: la segregación. Quienes integran comunidad educativa del colegio son mirados de reojo, señalados como si tuviesen lepra, y hay pedidos expresos para que (aún a personas con un radio lejano) sean apartados de sus trabajos.

Hubo también una suerte de linchamiento en las redes con quien contrajo el virus. Y se debatió mucho sobre su responsabilidad. Lo cierto es que la joven, de 32 años, explicó:

-Mi ingreso al país fue el día 20 de Febrero.

-El 2 de Marzo me sentí afiebrada luego del acto de inicio de clases, y a las 11 tuve una consulta médica. A la fecha, no pesentaba ningún otro síntoma, y la fiebre bajó inmediatamente.

-El día 3/03 se me tomaron las muestras de sangre cuyos resultados son los que adjunto.

-A partir del día 4/03, que hubo suspensión de clases por la ola de calor, me auto aislé en mi casa a modo de precaución, por recomendación de mi médica.

-El 5 de Marzo presenté fiebre que cesó a las 23 de ese mismo día y a la fecha no ha vuelto a subir.

-El 6 de Marzo me ingresan al hospital a las 20 por la hepatitis, sin fiebre, y ya en buen estado general. En la auscultación observaron, además, la garganta un poco colorada, pero sin ningún tipo de dolor ni congestión.

-A las 23.30 de ese mismo 6/03 la Dra. Mercedes Ibero, en representación del Ministerio de Salud, informa fehacientemente a mi madre, que España acababa de quedar incluida como país de circulación del virus, y es en ese momento que se decide enviar mis muestras al Malbran.

El periplo del que venía fue por la India, Dubai y España. Hasta ese momento ninguno de los países estaba en el mapa del COVID-19.

Al día de hoy, se encuentra en buen estado de salud y se esperan los nuevos resultados del Malbrán para determinar si ya no tiene el virus alojado en su cuerpo. «Mi caso es atípico, dado que no se presentan muchos casos casi prácticamente asintomáticos y que hayan afectado al hígado en lugar de las vías respiratorias», indicó. «Nunca tuve tos. Tampoco tuve estornudos». Y «no dicto clases frente a aula en la escuela, sino que realizo tareas de coordinación. Mi puesto de trabajo es en una oficina privada. Tampoco suelo estar en la Sala de Docentes».

De todos modos, la acción del Ministerio de Salud fue la correcta. Era necesario tomar una medida drástica como el cierre de la escuela.

Economía

El COVID-19 tiene además una consecuencia económica. La diputa Lorena Matzen (UCR) y la senadora Silvina García Larraburu impulsan una ley de emergencia económica para el sector turístico: «La baja de reservas está llegando al 100%» justició la barilochense.

Con las medidas que se tomarán en los próximos meses, la situación empeorará. Habrá economías como la gastronómica que mermarán. En Europa están cerrando ciudades y hasta países enteros. La actividad en las calles es casi nula.

Esto tendrá un impacto en todos los sectores como el comercio y las pymes.

Política

El coronavirus también impactó en la política. La Legislatura decidió sesionar el viernes a puertas cerradas y Juntos Somos Río Negro canceló las reuniones previstas para este fin de semana.