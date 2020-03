Movilidad: jubilados presentan amparo colectivo

(ADN). – La Asociación de Jubilados de Río Negro presentó un amparo colectivo en la Justicia Federal, donde se pide la declaración de Inconstitucionalidad del Decreto 163/2020, que conculca el principio de progresividad y no regresividad del derecho fundamental y humano a la seguridad social, respecto de la movilidad de las prestaciones jubilatorias, a la vez que sostiene que «los desaguisados de la política no tenemos por qué pagarlos nosotros. Que sea la política la que se ajuste».

Señala que la Ley N° 27.541, en su Artículo 55 y el Decreto 163/2020 que reglamenta la suspensión de la Movilidad son inconstitucionales, por cuanto cercenan nuestros derechos y lo más grave, lo hacen con efecto retroactivo, alterando elementales principios jurídicos consagrados universalmente, como lo es la irretroactividad de la ley y demás principios y derechos que se encuentran en la Constitución Nacional y en las Convenciones Internacionales con jerarquía Constitucional.

La Asociación expresa que «se ha hecho evidente con el correr de los días, que la medida de atacar los haberes de los

Jubilados con las excusa de aumentar los haberes de los que perciben la mínima, se cae por su propio peso, $198 es el plus otorgado, mientras a los que ganan más que la mínima sufrieron recortes que los ingresaron violentamente en la franja de los que no llegan a la canasta básica de los jubilados» y agrega que «un buen gobernante debe saber que el principio de ejemplaridad es importante para convencer a los gobernados. Si hay que hacer un sacrificio, será el primero en hacerlo, recién allí puede exigírselo a los demás. Otro tanto ocurre con la solidaridad. Pero esto, claro, no ha

ocurrido. Reducción a los jubilados y aumento en las dietas de senadores y diputados es la fórmula Republicana utilizada».

Por último sostiene «somos rehenes de la política imperante en nuestro país desde hace años, más de un período de gobierno. Sin embargo las prácticas son las mismas, usar a los más débiles para sus manejos. Ejemplo: en el 2017, cuando se cambió la ley de Movilidad Jubilatoria por una menos favorable, la oposición –hoy en el gobierno – destruyó Plaza Congreso y no quemó el Congreso porque la policía lo impidió. Hoy esa oposición en el gobierno reemplaza a aquella ley de Movilidad, por otra más retrógrada, que produce la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. La excusa es que la Anses es deficitaria. Claro, como no lo va a ser, si de la Anses se saca dinero para subsidios (llamados jubilaciones, para quienes no aportaron) o para regalar notebooks, o financiar el tesoro (dándole bonos a cambio) etc, etc».