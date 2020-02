Mango y Martín se cruzaron por el lenguaje inclusivo

(ADN).- Después que el legislador Marcelo Mango (FdT) presentó un proyecto para que se aplique el lenguaje inclusivo en todos los poderes del Estado, su par de Cambiemos, Juan Martín, adelantó que no va a respaldar la iniciativa: «me parece una pavada total», indicó.

Ante la calificación, Mango reaccionó: «No molesta el lenguaje, molesta la inclusión».

Los legisladores fueron consultados por Frecuencia VyP. El parlamentario del macrismo dijo que «el proyecto del legislador Mango sobre el lenguaje inclusivo, que a mi me parece una pavada total y algo que no forma parte de las prioridades de la gente, pero sí de este tipo de propuesta ideologizada».

«A mi me parece que a quienes les molesta no les molesta el lenguaje, lo que les molesta es la inclusión y el reconocimiento del otro», expresó el parlamentario del Frente de Todos, y explicó que el proyecto de su autoría «pretende la mayor inclusión posible, por eso requiere que los tres poderes el Estado incorporen este lenguaje inclusivo, porque es una forma de reconocernos no sexistas y no discriminadores».

Y embestió: «si al legislador le parece una pavada este proyecto a mi no me parece una pavada lo que hizo el macrismo, que endeudó el país, que fugó decenas de miles de millones de dólares que empobrecieron el país, que destruyeron la economía, que apagaron las fábricas, que dejaron a millones de argentinos en la pobreza al punto que hoy hay que implementar una tarjeta para que nuestros chicos no se mueran de hambre. En ese nivel dejaron el país y no me parece una pavada. Entonces tampoco me parece una pavada la inclusión social y de las diversidades de género».

«No hay que pensar que la inclusión es una pavada, hay que pensar más en los otros, en la violencia que sufren las mujeres en los colectivos de diversidad sexual. Entonces le digo al legislador (Martín) que en todo caso el que está hablando de pavadas es él», cerró Mango.