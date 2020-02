Javier Iud: «Siento que fui excluido del peronismo”

(ADN).- Javier Iud se sumó a las criticas que existen a la conducción del peronismo provincial, y ponderó la figura del ex gobernador Alberto Weretilneck. El ex legislador y ex intendente de San Antonio Oeste, rompió el silencio político y aseguró que su postura es compartida «por decenas de dirigentes».

Iud -sin nombrar a Martín Soria- dijo que «hay dirigentes que tienen un gran liderazgo en su ciudad, pero que cuando fueron candidatos a gobernador el resto de la provincia le dio la espalda».

El ex legislador habló en FM Marítima después de varios meses después que la Justicia lo haya sobreseído en la causa en la que estaba acusado -junto al ex intendente Luis Ojeda- por corrupción de menores, un tema que lo sacó de la vida política. Incluso, Iud apuntó contra dirigentes de su ciudad por haber motorizado la denuncia.

“Yo, particularmente, me siento muy distante del peronismo. También siento que fui excluido del peronismo” dijo Iud, y agregó: “con el único dirigente político de relevancia con el que hoy tengo contacto y que tuvo la deferencia de venir a saludarme en los primeros días de enero a mi lugar de trabajo es Alberto Weretilneck”.

El ex intendente manifestó además que “siento que el peronismo al que pertenezco desde hace muchísimos años, al que estoy afiliado y al que representé a mi pueblo desde ese partido está absolutamente alejado y está poblándose de ‘amistades’ y ha dejado la dirigencia que el peronismo esté pasando por una situación crítica”.

“En lo electoral vimos como perdimos las elecciones del año pasado frente a una fuerza que además va tomando fuerza y se va nutriendo de una dirigencia importante”, destacó.

Iud subrayó que “estoy empezando a entender, a comprender y quizá hasta a ver con muchos mejores ojos a aquellos compañeros que se dieron cuenta antes que yo y que hoy integran Juntos Somos Río Negro”.

“Es así como funciona la política en algunos lugares y cómo te vas olvidando de la gente y después perdés elecciones. Quizá tenés un gran bastión que gobierna una familia, pero después salís a elecciones y no tenés nada”, añadió.

Más adelante, el ex legislador expresó que “no solo estoy hablando por mí, sino por decenas de dirigentes que empiezan a darse cuenta que en tu partido nunca te tuvieron en cuenta mientras del otro lado hay una fuerza que se va fortaleciendo día a día y que probablemente vaya a gobernar Río Negro por muchísimos años”.