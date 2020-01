«Nos desestiman, que no podemos hacer medidas de fuerza”

(ADN). – Juan Carlos Scalesi, titular de la UPCN de Río Negro anunció que habrá paros progresivos en organismos del Estado y señaló que a pesar del receso “vamos a molestar bastante, por si alguien pensó que esta organización estaba muerta. En algunos sectores está muy fuerte el paro”.

Agregó que “nos desestiman como que no podemos hacer una medida de fuerza. La gente me pide acciones y siempre fuimos prudentes y pacíficos”, indicó el sindicalista a Radio VYP de Viedma.

Aclaró que los estatales “recibimos el 30% de aumento y un bono de 5000 pesos, perdimos casi el doble del poder adquisitivo” y puntualizó que eso también lo pierden las obras sociales, los que se iban a jubilar por la ley 1640, la ART, horizonte y los que cobren una póliza del seguro de vida.

Scalesi manifestó que les comuniqué a la gobernadora Arabela Carreras y al ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, que íbamos a tomar medidas de fuerza sorpresivas por “el destrato recibido”, que lo tuvimos en la gestión anterior y también ahora con la nueva gestión. En este sentido se refirió a la invitación al diálogo del gobierno a UPCN, luego desestimada.

Destacó que “creía en la gobernadora” y explicó que “las pocas veces que me comuniqué con ella creí en el cambio, en la nueva modalidad y la integración y le dije que la iba a acompañar siempre en beneficios de los trabajadores”.

Consultado a que se debe este cambio, Scalesi dijo que “el 70% de los funcionarios son de Weretilneck y estuvieron estos años en contra de UPCN”.

“No era necesario engancharse con los sueldos de los docentes. Tenía que haber una grilla y ahora se demostró que los docentes perdieron frente a la inflación y que yo tenía razón, negociaron temas que les convino a algunos dirigentes y organizaciones, en desmedro de los trabajadores”, dijo Scalesi.

Por último, el titular de UPCN manifestó que “al empleado público lo llenaron de bonos e ilusiones” y señaló que anticipé que Weretilneck le dejaba a Arabela Carreras una provincia en llamas y “hoy veo que lamentablemente no me equivoque y tenemos el mayor déficit en años”. Puntualizó que “Weretilneck fue un gobernador muy carismático y no muy prolijo en el manejo de los fondos públicos”.