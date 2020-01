Emergencia en Choele: críticas de Ramello a la oposición

(ADN).- “Regina fue un ejemplo de madurez y responsabilidad política e institucional que nos falta en Choele, dónde en cada votación se juegan los intereses personales y se anteponen las ambiciones políticas sobre el interés de la comunidad”.

Así reaccionó el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, ante la falta de acompañamiento de la oposición en el Concejo Deliberante (Verónica Porrino, Carlos Ottogali y Pablo Crowley), para declarar la emergencia económica en la ciudad.

El jefe comunal subrayó que «Nación y Provincia ya cuentan con la herramienta que la oposición le negó a Choele Choel».

“Esta postura negativa de los tres Concejales de la oposición, es un problema estructural de nuestra comunidad, lo vimos con la Ordenanza que aprobó el Plan de Recupero, que busca de alguna manera mejorar los ingresos, y con la Declaración de Emergencia, que estaba enfocada al problema de la deuda con la finalidad de adecuar los vencimientos de obligaciones a la realidad económica del municipio. Ambas iniciativas, que constituyen un verdadero programa económico presentado por el ejecutivo, fueron rechazadas por los tres concejales de la oposición”, manifestó el Intendente.

La decisión de no acompañar el proyecto de ordenanza causará efectos negativos para la comuna vallemediense: “para que se entienda, a modo de ejemplo, la Declaración de Emergencia suspende plazos para proyectos comprometidos a fecha que no cuentan con financiamiento, no aprobar esto expone directamente al municipio al pago de multas contractuales pactadas. Es decir, la decisión de la oposición tiene un impacto económico negativo”.

Para finalizar, Ramello aseguró que “va a ser una tarea difícil revertir el quebranto del municipio en este contexto, no se trata sólo de falta de colaboración, sino de decisiones que llevan al municipio a una mayor vulnerabilidad económica, financiera e institucional, al denegar herramientas básicas de programación económica dirigidas a solucionar el déficit estructural que deja el gobierno del Frente de Todos.”