Invertirán 750 millones para modernizar la fruticultura

(ADN).- El vicegobernador electo, Alejandro Palmieri, anunció que el gobierno lanzará un financiamiento para modernizar la fruticultura por unos 750 millones de pesos. “Este lunes vamos a poder dar respuestas a demandas de muchos años”, anticipó.

El presidente del bloque de Juntos alentó la aprobación de un crédito en el Parlamento para ese fin, que también servirá para otros proyectos.

“Como la repavimentación de la ruta 6 hacia la región sur, o la nueva planta potabilizadora para Cipolletti, son iniciativas que no se pueden afrontar con el presupuesto provincial, por eso se busca financiamiento, y por eso avanzar o no se define en la Legislatura” dijo Palmieri, quien manifestó: “esperamos que la oposición acompañe, porque no son propuestas de un gobierno o sectoriales, sino que son programas que surgen desde demandas sociales o sectoriales muy claras y de muchos años”.

En el caso de la fruticultura, el financiamiento se usará para implementar el “Programa de Reconversión Tecnológica para la Competitividad en la Producción de Peras y Manzanas”, que tendrá disponible un fondo de 12 millones de dólares.

“El primer componente –se destaca en el proyecto-, tendrá como objetivo facilitar el acceso a financiamiento para productores primarios de peras y manzanas. Esto contempla el apoyo a empresas productoras/exportadoras, y a pequeños y medianos productores”.

Se podrá acceder al financiamiento para hacer inversiones para recambio varietal, cobertura con mallas anti granizo y sistemas de riego presurizado y anti heladas. También se contemplan inversiones vinculadas a los procesos de empaque y refrigeración, siempre que se trate de integración vertical, es decir, que las empresas cuenten con actividades en el eslabón de producción.

En el caso de la repavimentación de la ruta provincial N°6, está incluida en un paquete con la repavimentación de la ruta N°8 y el Acceso a calle Wiederhold (en Bariloche), todo valuado en 36 millones de dólares.

En el caso de la planta potabilizadora para Cipolletti y la modernización de toda la red cloacal de Roca con su planta de tratamiento, el financiamiento a tomar será por 35 millones de dólares.