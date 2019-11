«El aborto va a ser ley y el Papa Francisco lo va a entender»

(ADN).- El diputado del Parlasur y ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, aseguró que «la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley y Francisco, aunque no esté de acuerdo, va a entender cómo marcha el mundo». «A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César», lanzó.

El dirigente peronista, hombre de máxima confianza de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y figura cercana a Francisco, remarcó que ya es un diputado nacional electo debido a que Fernando «Pino» Solanas aceptó el ofrecimiento de Fernández para convertirse en embajador argentino ante la Unesco en París.

«No voy a ir al gabinete de Alberto, no quiero, tengo cosas que hacer. A mí me toca regar la plantita de la unidad entre Cristina, Alberto y Sergio Massa», subrayó.

«El gabinete es todo un sistema de relaciones de Alberto. No es verdad que Cristina filtra los nombres que se proponen», manifestó en diálogo con AM 1110. Y agregó: «¿Ustedes piensan que Alberto es un chirolita de Cristina? La verdad que no. Algunos medios están buscando eso.

Pero no, no va a haber doble comando. Argentina es un país presidencialista. Alberto no es chirolita de nadie. Se van a dar cuenta con el anuncio del gabinete».

En tanto, el exembajador argentino en el Vaticano se refirió a la búsqueda del espacio de que tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores haya un bloque único y aseguró que no fue una idea del kirchnerismo.

«Sergio Massa propuso el martes que haya un solo bloque en lugar de que haya un bloque de massistas y otro de kirchneristas. Él propuso que haya uno solo y lo presida Máximo Kirchner», sostuvo. «Olvídense de eso de que hay albertismo versus cristinismo. No va a suceder eso», expresó.