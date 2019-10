Rousiot propone crear el Banco de Tierras Municipal

(ADN). – Con el objetivo de resolver una de las problemáticas más acuciantes de los vecinos de Viedma, la candidata a intendenta y actual concejal del Frente de Todos, Evelyn Rousiot, aseguró que su gestión pretende crear un Banco de Tierras y considera que de ese modo, el municipio podrá tener las tierras fiscales necesarias para desarrollar loteos sociales y planes de viviendas.

“Nuestra ciudad se ha visto imposibilitada de recibir planes de viviendas por no contar con suelo urbano fiscal. Por eso una de nuestras medidas será la creación de Banco de Tierras Municipal que servirá para recibir las obras de viviendas que provendrán del futuro Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación”, señaló la candidata del Frente de Todos, con vistas a las elecciones municipales del domingo, a la vez que destacó que «para poder cumplir con la inmensa demanda de lotes sociales y desarrollar planes de unidades habitacionales es necesario dotar al municipio de importante extensiones de tierras”.

Rousiot expresó que “el municipio posee una buena cantidad de pequeños terrenos en la zona céntrica de la ciudad que muchas veces se otorgan o se licitan sin que buena parte de la población se entere e importantes extensiones de tierras se encuentran en manos de privados, en la conjunción de lo público y lo privado se encuentra el principio de solución para que la municipalidad posea las tierras necesarias”.

“Con un Gobierno Provincial que no ha construido viviendas con fondos propios en los últimos años, no podemos volver a perder oportunidades que brindará el futuro Gobierno Nacional por falta de tierras. El PROCREAR construyó apenas 44 viviendas porque la gestión municipal no detentaba el suelo necesario, mientras que en Carmen de Patagones se construyeron más de 300”, indicó la candidata del Frente de Todos.

Evelyn Rousiot, destacó que su gestión se anticipará con el Banco de Tierras a potenciales tomas de terrenos y expresó que «la mayoría de los últimos barrios surgieron informales y el Estado tardó años en regularizar la situación. El sueño de la vivienda propia es el motor de cada familia, y desde el Frente de Todos ayudaremos a que se plasme en la realidad”.