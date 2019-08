UCR: no quiere a Peña en la campaña y esconden a Macri

Los radicales piden que Peña no vuelva a controlar la campaña de sus provinciasSus referentes se reunieron con el jefe de Gabinete y Frigerio y reclamaron controlar sus campañas. La necesidad de esconder a Macri.

La UCR no aceptará consejos de Marcos Peña para llevar adelante la campaña en los distritos que gobierna, donde privilegiará la promoción de sus candidatos locales y esconderá en lo posible la figura de Mauricio Macri., según publicó LPO.

Así se lo plantearon al propio jefe de Gabinete y a Marcos Peña los gobernadores Gustavo Valdes (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), acompañados de Mario Negri y Luis Naidenoff, jefes de los interbloques de Diputados y Senadores.

La reunión fue en el despacho de Peña, quien no atinó a defenderse porque aún no diseñó la campaña para las elecciones generales y su única aparición fue un mensaje de whatsapp pidiendo hacer campaña por esa chat.

«Está desorientado. Le falta hacer encuestas y planear una estrategia que no define», lo describieron fuentes de la UCR, que ya había definido hacer este planteo este miércoles, durante una reunión en el Comité Nacional.

Peña exigió en las primarias hacer campaña para Macri y los gobernadores radicales quieren privilegiar a sus candidatos para octubre. Y no hablar más con él.

No participó de ningún encuentro Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, de viaje por Costa Rica para promocionar la provincia. Para sus colegas, armó el itinerario para fugarse y no regalar una foto en la Rosada justo cuando Alberto Fernández recorría la tierra del vino con la candidata a gobernadora del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti.

Morales y Valdés no se juegan la gobernación pero sí sus listas de diputados y en las primarias cayeron con el peronismo, arrastrados por las derrotas de Macri contra Alberto Fernández. Para no repetir la experiencia, avisaron que promocionarán primero a sus candidatos y no lo tomó muy bien Peña, quien en la campaña de las primarias los obligó a invertir los recursos en la figura presidencial.

Para no chocarlo, en varias de las reuniones de esa semana en Olivos y en la Casa Rosada los gobernadores radicales pidieron que el jefe de Gabinete no sea su interlocutor en la campaña y como respuesta designaron a otros ministros en el lugar, como Guillermo Dietrich y Frigerio.

«Su misión será seguir manejando los fondos, pero no van a interferir en nuestra campaña», aseguran en la UCR, donde no quieren saber nada con recibir órdenes de Elisa Carrió, autoproclamada vocera de la reunión de Gabinete del lunes.

Recién ayer, sus referentes supieron por varios miembros del Gabinete de que Lilita sólo se encargará de decir «lo que no puede decir Macri», tomara la voz del antikirchnerismo pero no armará grietas internas. Eso prometió.