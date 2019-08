Soria contra «Lilita y el auditorio irresponsable»

(ADN).- Martín Soria salió al cruce de las declaraciones de la líder del ARI, Elisa Carrió. La «arquitecta» de la alianza macrista se burló del asesinato de su padre Carlos. Fue ayer en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en la reunión de gabinete ampliado donde Cambiemos intentó salir del nocaut electoral de las PASO.

«Yo era amiga del Gringo Soria, que decía ‘mi mujer me va a matar’ y la mujer lo mató», sostuvo Carrió ayer frente al presidente Mauricio Macri, el senador Miguel Pichetto, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, yresto de los funcionarios del gabinete, que acompañaron con risas el comentario de la diputada sobre la muerte del ex gobernador, sin que nadie atinara a frenar su verba violenta.

Hoy, el presidente de PJ rionegrino habló con el portal Cenital.



-¿Cómo recibió los comentarios de la diputada Carrió sobre su padre?

Duelen las palabras de Lilita hacia mi padre, hacia mi familia. Duelen porque mi viejo, el Gringo Soria, le tenía un gran cariño a ella. Duele ver las risas de ese auditorio lleno de irresponsables que están hundiendo a la Argentina y festejan una tragedia familiar.

-¿Por qué considera que lo hizo?

Debe estar muy desesperada Lilita para burlarse de la memoria de alguien que ella misma dice que era su amigo. Creo que esa desesperación los vuelve cada vez más peligrosos, porque el problema no es que ofendan sino que hayan pasado a la provocación. Decir que Macri perdió porque sus votantes estaban esquiando o que de Olivos los sacan muertos son verdaderas provocaciones

¿Por qué cree que el resto del Gabinete que estaba en el auditorio festejó el comentario que Carrió hizo sobre su padre?

Es evidente que, lamentablemente, pretenden impulsar el caos y la violencia, cuando lo que más necesitamos hoy los argentinos es precisamente lo contrario. Por eso es muy valioso lo que hacen Alberto Fernández y Cristina Kirchner actuando con mucha responsabilidad. Bastante daño le hizo el gobierno de Macri a la Argentina como para que ahora quieran apagar el incendio que generaron con un bidón de nafta.

-¿Cree que la inclusión de Miguel Ángel Pichetto sumó a la fórmula presidencial de Mauricio Macri?

Antes del domingo pasado yo estaba convencido que la inclusión de Pichetto como compañero de fórmula de Macri no les iba a sumar absolutamente nada, pero analizando los resultados de las PASO, hoy estoy convencido de que su inclusión en la fórmula estaba más bien orientada a intentar sostener o cuidar el núcleo más duro de votantes de Macri, que son muchos de aquellos compatriotas que lamentablemente aún creen que hicimos mal en independizarnos de los Reyes de España y que aún mucho peor fue repeler las invasiones inglesas.

-¿Cree que en un eventual gobierno de Alberto Fernández debería llamar a Pichetto para que sea parte?

No es algo que me corresponda decidir a mí, pero como peronista de Río Negro no puedo dejar de advertir que se lo vio muy cómodo a Pichetto estos últimos años al lado de Macri y las políticas neoliberales que tanto daño nos han vuelto a hacer.