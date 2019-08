Crisis: «consecuencias desvastadoras para Río Negro»

(ADN).- «Tengo que disentir enfáticamente con quienes creían y declamaban que Río Negro se beneficia con la devaluación», indicó en un tweets el legislador rionegrino Martín Doñate, frente a la actual crisis que vive el país con los aumentos del dólar y en respuesta al gobernador Alberto Weretilneck, quien declaró que «la suba del dólar es favorable a la economía de Río Negro».

Agregó que «las consecuencias desvastadoras están a la vista y el desastre de estos últimos dos días no hace más que agigantarlas».

Señaló Doñate, actual candidato a senador por el Frente de Todos, que «el pueblo sufre hambre hoy. No hay precios, la pobreza crecerá al 37% a nivel nacional», a la vez que dijo indicó que los hospitales de Río Negro casi no tienen insumos, que la provincia está endeudada en dólares, que las cuentas no cierran y «es una bomba de tiempo más que deberá resolver el próximo gobierno».