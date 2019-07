«La UCR nunca estuvo en Juntos, ni lo va a estar»

(ADN).- La concejal viedmense Genoveva Molinari (UCR) aseguró que la baja de la lista de candidatos a senadores que encabezaba Marcelo Cascón en Juntos por el Cambio “tuvo una fuerte repercusión en Viedma porque hay un proceso electoral municipal por delante”.

Pero aseguró que “nosotros seguimos enfocados en lo local, queremos un frente más amplio que Cambiemos y en eso estamos trabajando”

En FM El Rayo Molinari sostuvo que en lo local “no tenemos el candidato y eso aún nos preocupa y mucho”.

La edil indicó que «el radicalismo no puede seguir pensando en la lista 3» y que hay que «ampliar incluso la alianza Cambiemos». “Se está charlando con partidos vecinalistas” adelantó, pero descartó al oficialismo provincial para armar una alianza. “Creo que Juntos no puede ser socio, porque tiene su candidato y el candidato del radicalismo no es Pedro Pesatti”, explicó.

“La ola verde viene agarrando y manoteando dirigentes de todos lados, intentando terminar con el bipartidismo”, evaluó. Sin embargo, subrayó que «como partido, la UCR nunca estuvo en Juntos, y no lo va a estar».

Molinari indicó que «fue acertado no ir el 29 de septiembre. Debemos trabajar en una fecha en octubre y el intendente va a tomar la mejor decisión».

Será el 6 de octubre o irá con las nacionales el 27? Se define en las próximas horas.