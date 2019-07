El TOF 3 no investigará el origen de los U$D 9 millones de López

Tras la decisión del Tribunal Oral Federal 3 de no investigar el origen de los 9 millones de dólares incautados a José López y donarlos a los hospitales Garraham y Gutiérrez, la defensa del ex secretario de Obras Públicas solicitó que, dada su trazabilidad ya confirmada por el Tesoro de los Estados Unidos, el dinero se utilice como prueba en la causa de las fotocopias de los cuadernos, según publicó el sitio digital El Disenso.

Con las herramientas para determinar el origen exacto de los 9 millones de dólares incautados a José López, el TOF eligió no investigar qué persona o empresa le entregó el dinero al ex funcionario condenado el pasado 12 de junio a 6 años de prisión por “enriquecimiento ilícito”. Pero el Dr. Gustavo Kollmann, defensor oficial de Lopez, solicita que el dinero no sea decomisado y donado, sino que se conserve como prueba en la causa de las fotocopias de los cuadernos que lleva adelante el Juez Claudio Bonadío, quien aceptó a Lopez como “arrepentido” ingresándolo en el programa de protección a testigos e imputados colaboradores.

De acuerdo a la presentación realizada por la defensa de López ante Bonadio, si bien se considera un gesto “loable” donar el dinero a los hospitales, también advierte que esto “licuaría un determinante elemento de prueba” en la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Centeno. Kollmann trabaja sobre la base de que la investigación procesal está centrada en el mecanismo de recaudación de “dinero ilegal con relación a obras públicas“ y, que los 9 millones son entonces un importante elemento de prueba.

El fallo del TOF 3 condenó a Lopez al tiempo que blindó al corruptor del ex funcionario al negarse a investigar el origen del dinero de los ya famosos bolsos, pero durante la investigación judicial, el Tesoro de Estados Unidos confirmó que 3.2 millones del total incautado, fueron entregados al Banco Finansur que, como publicamos en exclusiva desde El Disenso, era entonces propiedad de Jorge Sanchez Cordova, tesorero del Club Xeneixe por la lista “Dale Boca” que Macri había delegado en Daniel Angelici.

El 27 de agosto de 2016, El Disenso, adelantó que el Banco Central había contestado el oficio del Juez Federal Daniel Rafecas, explicando que no era posible establecer la procedencia de los 9 millones de dólares que le fueron incautados a José López. La pericia solicitada por el magistrado apuntaba a determinar el origen de los dólares que tenía el Secretario de Obras Públicas en su poder al momento de ser detenido; y la respuesta del BCRA remarcó que: “No es posible identificar mediante esta información a qué fajo o bulto corresponde el canje informado”. Ante esta situación, el tribunal solicitó a Estados Unidos que certifique el origen del dinero incautado.

En la resolución firmada por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega, se dio a conocer que, en el marco de las actuaciones recibidas de Estados Unidos se logró determinar que 3.2 millones de dolares de los 9 millones incautados habrían sido enviados el 11 ó 12 de octubre de 2011, puerta a puerta, desde Nueva York (FED EROC), a través de la compañía “Brinks Global Servicies”, hacia el Banco Finansur SA. Se trata de los fajos de billetes de U$S 100 cuyos números de serie comenzaban en 32752001 y terminaban en 32784000.

Por esta razón, el tribunal solicitó inmediatamente a la entidad bancaria que informe y especifique el número y datos del titular de la cuenta en la que fueron depositados o transferidos o, en su defecto, los datos filiatorios de la/s persona/s a la cual/es fueron entregados los 3.2 millones de dolares.

A la fecha del envío de los 3.2 millones de dolares desde “Brinks Global Servicies” hacia el Banco Finansur SA, el dueño de la entidad bancaria era Jorge Sanchez Cordova, el tesorero de Boca Juniors, que asumió de la mano de la agrupación “Dale Boca” que Mauricio Macri dejó en manos de Daniel Angelici.