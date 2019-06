Mujeres reclaman igualdad y paridad en listas del FpV

(ADN).- Mujeres piden encabezar una de las listas de candidatos al senado y diputados, del Frente para la Victoria, en las próximas elecciones nacional y reclaman el derecho a la igualdad y la paridad en la conformación de las listas, así como también que nos otorguen los lugares de representación que merecemos y que históricamente han sido otorgados a hombres.

También aclaran que «nosotras las compañeras mujeres, trans, lesbianas y travestis de la provincia de Río Negro que pertenecemos al campo nacional y popular, que defendemos la igualdad y la paridad de género, que luchamos por la justicia social, que peleamos por las conquistas de derechos queremos expresar que apoyamos la conformación de la alianza Frente Todos en nuestra provincia pero que no vamos a acompañar las candidaturas de compañerxs que no han participado de la campaña para la gobernación de Río Negro, que no han levantado las banderas de las luchas que defendemos, que no han recorrido las calles de los pueblos de nuestra provincia».

En un documento hicieron saber que «no vamos a apoyar la conformación de listas de candidatos que no nos representan»a la vez que destacan su pertenencia a diversas organizaciones políticas y sociales, a diferentes partidos políticos que conforman el frente de unidad de la oposición contra el gobierno nacional.

«Consideramos que es un imperativo de Derechos Humanos que el Aborto sea Legal, Seguro y Gratuito, que nuestra lucha es irrenunciable y por eso los candidatos deben expresarse acerca de su posición política frente a esto, pero sobre todo tienen el imperativo político y social de apoyar la lucha porque quienes estén en contra de este derecho están en contra de los derechos de las personas con capacidad de gestar», indican