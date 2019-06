El Gobierno impulsa una ley para suspender las PASOS

La presentará mañana la UCR en Diputados y propondrá anular las PASOS –convocadas para el 11 de agosto- en los frentes con un solo candidato. Buscan un acuerdo con Roberto Lavagna y partidos provinciales para tener los votos en el Congreso y aprobarla cuanto antes, publicó LPO. La oposición y la justicia rechazan la idea del Gobierno

El texto aún lo están puliendo los técnicos radicales y evitaría a Mauricio Macri una elección peor a lo esperado en las primarias que altere los mercados y lo condicione para las generales de octubre, que es cuando realmente se define su reelección.

«Vamos a ahorrar muchos recursos públicos, porque se imprimirán miles de boletas menos y en la mitad del país no se abrirán las urnas», sostuvo radical Luis Borsani, vicejefe del bloque que preside Mario Negri, ante LPO, luego de hacer el anuncio por twitter.

El proyecto «especifica que en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevaran a cabo las PASO. Si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales».

La medida fue respaldada por Alfredo Cornejo, presidente de la UCR., quien posteó: «Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado».

Cornejo tiene otra urgencia para anular las primarias: será candidato a diputado nacional por Mendoza pegado a la boleta de Macri y una mala elección lo condicionaría en los comicios locales del 29 de septiembre, cuando su protegido Rodolfo Suárez enfrentará a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.