Valeri reafirmó que quiere ser candidato en Bariloche

(ADN).- Carlos Valeri reafirmó su deseo personal de ser candidato a intendente de Bariloche y señaló que hay que ir a un consenso y consultar con el actual jefe comunal Gustavo Gennuso, porque «Juntos Somos Río Negro va a presentar sus candidaturas». Agustín Domingo, titular de la cartera de Economía rionegrina sería el otro postulante por el oficialismo.

En declaraciones al sitio digital Bariloche 2000, el ministro de Obras Públicas provincial manifestó que «siempre es un anhelo de mi parte ser intendente de mi ciudad, ya me he presentado en dos oportunidades. Este momento que estamos viviendo en particular, a partir del triunfo de Juntos, creo que es una gran oportunidad para Bariloche, tener un municipio y una provincia juntos trabajando en los grandes dilemas de la ciudad, desocupación, recuperación de sus espacios públicos», expresó en diálogo con los medios.

Por otra parte Valeri descartó la posibilidad de una interna para dirimir candidaturas y sin embargo optó por el métodos de las encuestas para medir la inserción de los postulantes en la comunidad. Destacó que en Juntos Somos Río Negro se trabaja para llegar a consensos y no realizar internas, porque «siempre consideramos la opinión del pueblo, en las encuestas, ponemos los candidatos más competitivos en cada localidad de acuerdo con la opinión de la gente».