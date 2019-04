Soria, candidata del FPV a intendente en Roca

(ADN).- La diputada nacional María Emilia Soria será la candidata a intendente de Roca por el Frente para la Victoria. Aún no hay fecha de elecciones, pero el municipio comenzó la campaña. Su hermano Martín -actual jefe comunal- ordenó a los funcionarios salir a la calle. Quiere dar vuelta la página rápidamente de la derrota el 7 de abril y salvaguardar su “bastión”.

Ayer, una alta fuente municipal dialogó con TodoRoca y confirmó que “María Emilia es la candidata a suceder a Martín” en su cargo.

Tras la derrota del 7 de abril en manos de Juntos Somos Río Negro, Soria apunta ahora a fortalecer la imagen en Roca, para evitar la pérdida del municipio lo que sería una “verdadera fatalidad”.

Según reveló el diario Río Negro, el jefe comunal sacó a sus funcionarios a recorrer las calles y en las últimas horas se realizó una reunión en Paso Córdoba, a la que asistieron as secretarias de Gobierno, Andrea Cornejo; de Desarrollo Social, Marta Cajarabilla; y la directora de Ambiente, Laura Juárez.

La estrategia apunta a fortalecer los barrios donde el FpV mantuvo su caudal de votos y a recuperar aquellos sectores que no fueron afines en la última elección provincial.

Martín Soria

“Dicen que hay que ser humilde en el triunfo y digno y honrado en la derrota. Nos tocó enfrentar a los dos oficialismos. Sabíamos que teníamos todas las variables de una elección provincial desde cambiar la fecha de las elecciones hasta contar con todo el aparato del Estado. Parecían Papá Noel disfrazados de verde”.

Estas fueron las primeras declaraciones del ex candidato a gobernador del FPV, Martín Soria. Fueron en un acto oficial ayer en Roca.

Soria detalló que cuando habla de los dos oficialismos se refiere a Juntos Somos Río Negro y Cambiemos. “Se unieron vaciando a su propia candidata que en 2017 sacó 19 puntos y en estas elecciones la vaciaron con una transferencia de votos a su socio político provincial lograron el 5% de los votos”, sostuvo.

“Hicimos una gran elección, austera y desigual”, remarcó al detallar la forma en la que se manejó el oficialismo con los recursos del Estado.

El intendente dijo que también tuvieron posicionamientos muy fuertes con respecto a ciertos temas y ello tiene “consecuencias”. “Mejoramos la performance del 2015 y por eso esa noche le agradecí a esos 120.000 rionegrinos que se manifestaron a favor del FpV”, enfatizó.

“Yo desde el primer día de gestión aprendí la necesidad de hacer autocrítica. Soy el primero en buscar mis propios errores para corregirlos y hay que ser humilde”, sostuvo Soria, quien aseguró que esa es la mejor forma de mejorar.

Dijo que tal vez se cometió algún error en el mensaje o alguna crítica. “Nosotros fuimos con un mensaje de defensa de todos los rionegrinos que es del gobierno nacional de sus socios y de todos sus socios. Y al mismo tiempo hicimos un montón de propuestas, fuimos el único frente que hacía propuestas desde salud pública, educación como defender la soberanía de lagos y ríos o qué hacer con el desarrollo hidrocarburífero”, sostuvo y aclaró que desde el otro lado sólo se enviaba un mensaje de “seguir juntos”

“Nuestro mensaje no caló en los rionegrinos porque como todos saben estamos en un momento muy malo, de crisis. Y como en todo momento de crisis la gente se pone muy conservadora a la hora de votar y quizás nuestro mensaje que era muy diverso, no caló en los rionegrinos y no tuvo el acoampañamiento que yo pensaba podía tener.

Al ser consultado sobre las críticas que surgieron tras la derrota desde el senador Miguel Pichetto y su colega Silvina García Larraburu, sobre su titularidad en el PJ, el intendente dijo que no va a evaluar las declaraciones. “Somos poco y nos conocemos mucho”, sostuvo.

“En todo casos serán los afiliados a nuestro partido los que evalúan las conductas de aquellos que en vez de hacer campaña y enfrentar a Macri y a todos sus socios, se quedaron en sus casas o decidieron no participar. Quizás no participaron especulando, quizás traicionando. No voy a confrontar con la gente que no participa de la vida partidaria de nuestro partido”, sostuvo.