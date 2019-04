“No trabajé para otro partido”, señaló Sergio Wisky

(ADN).- “No trabajé para otro partido”, de esta manera respondió Sergio Wisky en diálogo con “Digamos de Todo” por FM El Rayo de Viedma, ante la pregunta sobre si había trabajado para Juntos en la elección del domingo pasado.

También aclaró -frente a los dichos de su colega del PRO, Juan Martín- que “miro bastante Netflix, pero de noche, porque soy insomne” e indicó que “tuve charlas con el gobernador, ni más ni menos que las que tuve siempre”.

Indicó además que en esta campaña electoral “hice un trabajo distinto del que venía haciendo, donde intente ser candidato y no pude” y aclaró que para estos comicios “hubo jefe de campaña” y explicó que “tuve una situación familiar complicada y me dedique a los afectos”.

En cuanto al apoyo que recibió Weretilneck del gobierno nacional, Sergio Wisky manifestó que la “Casa Rosada no actuó para nada” y agregó que “sólo siguió el proceso con atención porque además estaba judicializado”.

Caracterizó a la elección del domingo pasado como muy polarizada y con una cuestión provincial que pesó mucho en campaña, donde ganan los oficialismo como en Neuquén y San Juan.

Sobre el proceso interno de Cambiemos manifestó que hay que dejar que las cosas decantes, dejar de lado las subjetividades y que “los errores se corrigen”

“Tenemos un número bajo –dijo Wisky- pero tenemos que trabajar en el diagnostico hacia adentro”.

Sobre el futuro de Cambiemos en las próximas municipales, indicó que son realidades distintas, como las nacionales de octubre.

Agregó que “los frentes locales tienen prioridad” con miradas más flexible y destacó que “vamos a respetar la decisión de los socios radicales”, referencia a que en algunas localidades no se conforme la alianza macrista.

Wisky puntualizó que “nuestro objetivo es que Mauricio Macri sea reelegido”. Sobre su futuro indicó que “estoy dispuesto a lo que me digan. Estoy para construir y no me voy a matar por un cargo. “Quiero que gane cambiemos, que el PRO se fortalezca, que Macri sea reelecto y que nosotros tengamos más diputados y senadores”.