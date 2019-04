Más de 545 mil rionegrinos podrán votar este domingo

(ADN).- Río Negro elegirá este domingo gobernador, vicegobernador y 46 legisladores provinciales, 22 por representación poblacional (sábana) y 24 por los circuitos electores, tres diputados por cada una de las 8 regiones. Están en condiciones de votar 545.695 rionegrinos. Por primera vez en las elecciones provinciales, las boletas llevarán color identificatorio de cada alianza o partido político.

Participan siete 7 las agrupaciones políticas. Son candidatos : Lorena Matzen y Flavia Boschi, por la Alianza Cambiemos Río Negro,; Martín Soria y Magdalena Odarda, por la Alianza Frente para la Victoria (FpV); Arabela Carreras y Alejandro Palmieri, por la Alianza Juntos Somos Río Negro; Norma Dardik y Facundo Britos, por la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores (F.I.T); Aurelio Vazquez y María Laura Gavuzzo, por el partido Movimiento al Socialismo (M.A.S); Rubén Alí Yahuar y Roberto Ruiz, por el Partido Unión y Libertad (P.U.L) y Jorge “Jure” Paulic y Javier Sánchez, por el partido Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T).

Las alianzas y partidos tienen sus candidatos a gobernador y vice y a legisladores por representación poblacional, mientras que hay agrupaciones políticas que no presentan candidatos en todos los circuitos. El MAS sólo lo hace en el Alto Valle Este, Alto Valle Centro, Alto Valle Oeste y Andino. EL FIT no lleva representantes en el atlántico y en la región sur y el MST, no presenta candidatos en los circuitos electorales.

Para estas elecciones se habilitaron 1649 mesas distribuidas en todo el territorio provincial, donde podrán votar los argentinos nativos y por opción a partir de los 16 años y los naturalizados desde los 18 años de edad, que se encuentren en el padrón electoral. En Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche habrá voto parroquial.

Con más de 10 mil electores se ubica primero Bariloche con 97.582 votantes; Roca 78.192; Cipolletti 66.106; Viedma 51.123; Villa Regina 23.023; Allen 21.761; Cinco Saltos 19.834; Catriel 17.120; El Bolsón 16.802; San Antonio Oeste 15.292; Río Colorado 12.448 y Fernández Oro 11.027