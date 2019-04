“Hay que tener temple y tratar de ganar las municipales”

(ADN).- El legislador Ariel Rivero (FPV) pidió tener “temple” después de la derrota del domingo y exhortó a “acompañar a los compañeros” en el proceso de elecciones municipales que se avecinan. Más allá de las críticas que él y su sector esbozó sobre la campaña y el armado político, dijo que “no hay que hacer leña del árbol caído” y consideró que no es tiempo de convocar a un Congreso. Y que, en todo caso, la decisión de dar un paso al costado es una definición personal.

Rivero habló también de su postulación a intendente en Campo Grande, ciudad que votará este domingo, y tiene la particularidad que hay una única lista. “Es raro porque es una elección de lista única, y triste, porque en democracia hay que debatir y contraponer ideas” manifestó en diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo.

El legislador consideró que candidatura “es un reconocimiento a una gestión que comenzó en 2003 conmigo y continuó con Pedro (Dantas). La vara (del Municipio) está muy alta y mi desafío es seguir creciendo”, subrayó.

“Llego con otra madurez, otra visión, la Legislatura me hizo crecer” evaluó sobre su segunda etapa al mando del municipio, y aseguró que “se va a hablar mucho de Campo Grande: estamos atados a Vaca Muerta, el Plan Castello servirá para el desarrollo agropecuario, la ciudad es un ingreso a la provincia y la ruta del vino va creciendo”, enumeró.

Respecto de Viedma, dijo: “voy a tener una relación madura con el gobierno provincial. Siempre creí en el diálogo y el consenso”. Además, agregó que Miguel Pichetto “va a tener un rol importante en el próximo gobierno nacional y vamos a lograr cosas grandes para la zona”.

Sobre eso vaticinó que “sin lugar a dudas el Peronismo Federal va a gobernar la Argentina” y ponderó a Roberto Lavgna: “fue ministro de Néstor y tiene experiencia para sacar adelante el país”.

Sobre el resultado electoral del domingo pasado, consideró que “hay que analizarlo fríamente” y dijo que “no hay que hacer leña del árbol caído”. “Hay que felicitar al Gobernador y a Arabela”.

Sin embargo, planteó que “la oposición no tuvo ninguna propuesta, se judicializó la política, no hubo debate”. “Lamentablemente tenía razón, el armado no era correcto, llevar a Odarda -férrea opositora de Néstor y Cristina- fue un error”. Y subrayó que “quienes llevaron adelante el proyecto político deben hacer un análisis”. “No hubo representantes territoriales en las listas. Los intendentes debieron haber tenido otro rol, y se debieron haber respetado trayectorias de legisladores”, observó.

La prédica de Rivero viene sostenida desde hace varios meses, aún antes que se definiera la fórmula Soria-Odarda.

Consultado sobre las críticas a la conducción y el pedido de renuncias, dijo que “el presidente del Partido debe decidir qué hace. Lo que yo creo es que hay que ser responsable y evaluar. Hoy no sirve llamar a un Congreso a una semana de las elecciones. Estoy de acuerdo en que la campaña estuvo plagada de errores, pero no es el momento”.

“Pero ahora ya está y hay que mirar para adelante”, exhortó. En esa lógica, inscribió el objetivo de “tratar de ganar las municipales”, por lo que exhortó a “acompañar a los dirigentes territoriales”. Y reiteró: “hay que tener temple y acompañar a los compañeros en los procesos locales. Después habrá tiempo de autocrítica”.